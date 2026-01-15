Flemingsberg utklassade Värmdö på bortaplan

Flemingsberg segrade – 11–2 mot Värmdö

Joakim Dahl tremålsskytt för Flemingsberg

Värmdö nu nionde, Flemingsberg på andra plats

Flemingsberg dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Värmdö i U18 regional öst fortsättning vår med hela 11–2 (4–2, 5–0, 2–0).

Flemingsbergs tränare Robert Johansson:

– En stark seger där vi behåller ödmjukheten större delen av matchen och då kan få utdelning framåt på många spelare.

Joakim Dahl med tre mål för Flemingsberg

Flemingsberg var starkast i första perioden som laget vann med 4–2.

Även i andra perioden var det Flemingsberg som var vassast och gick från 2–4 till 2–9 genom två mål av Joakim Dahl, och ett mål var av Maksim Kolnenkov, Liam Thunberg Josende och Dominik Verbescuk.

10.24 in i tredje perioden satte Oliver Fredin pucken återigen och ökade ledningen. Efter 13.57 slog Antonin Vondracek till framspelad av Dominik Verbescuk och Tomas Chautur och ökade ledningen för Flemingsberg. Det fastställde slutresultatet till 2–11.

Joakim Dahl gjorde tre mål för Flemingsberg och Dominik Verbescuk stod för tre poäng, varav ett mål.

Värmdö ligger på nionde plats i tabellen efter matchen medan Flemingsberg ligger på andra plats.

Lagen möts igen 19 februari i Visättra Ishall.

Söndag 18 januari spelar Värmdö borta mot Sollentuna 17.10 och Flemingsberg mot Enköping borta 15.40 i Bahcohallen.

Värmdö–Flemingsberg 2–11 (2–4, 0–5, 0–2)

U18 regional öst fortsättning vår, Ekhallen

Första perioden: 0–1 (1.09) Oliver Fredin, 0–2 (1.41) Tomas Chautur (August Tuvinger, Axel Roos), 1–2 (9.21) Elias Fält (Edvin Boström), 1–3 (12.20) Joakim Dahl (Emil Perving, Maksim Kolnenkov), 1–4 (15.20) Ludvig Schünzel (Liam Thunberg Josende, Melvin Karlsson), 2–4 (19.30) Edvin Boström (Victor Svedlund, Elias Fält).

Andra perioden: 2–5 (20.26) Maksim Kolnenkov (Joris Austakojis), 2–6 (28.26) Liam Thunberg Josende (Joris Austakojis, Dominik Verbescuk), 2–7 (29.54) Dominik Verbescuk (Wilton Bergman), 2–8 (31.29) Joakim Dahl, 2–9 (38.38) Joakim Dahl (Emil Perving, Melvin Karlsson).

Tredje perioden: 2–10 (50.24) Oliver Fredin, 2–11 (53.57) Antonin Vondracek (Dominik Verbescuk, Tomas Chautur).

Nästa match:

Värmdö: Sollentuna HC, borta, 18 januari 17.10

Flemingsberg: Enköpings SK HK, borta, 18 januari 15.40