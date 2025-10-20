Flemingsberg starkast – avgjorde i förlängningen mot Tyresö Hanviken J20

Flemingsberg-seger med 3–2 efter förlängning

Flemingsbergs åttonde seger på de senaste nio matcherna

Noah Wideberg avgjorde för Flemingsberg

Flemingsbergs väg till seger mot Tyresö Hanviken J20 borta i U20 region öst herr blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde Flemingsberg avgöra till 3–2 (0–0, 2–1, 0–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Noah Wideberg gjorde det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Flemingsberg.

Därmed har Flemingsberg vunnit fyra matcher i rad i U20 region öst herr.

Tyresö Hanviken J20–Flemingsberg – mål för mål

Första perioden blev mållös. Tyresö Hanviken J20 gjorde 1–0 genom Gustaf Bredin efter 34 sekunder i andra perioden.

Theo Venturi Karlström och Erik Diberius gjorde att Flemingsberg vände till underläget till ledning med 1–2. 8.41 in i tredje perioden slog Gustaf Bredin till på nytt på pass av Edvin Hurtig och Albin Carlsson och kvitterade. I förlängningen tog det 1.52 till Flemingsberg avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Noah Wideberg.

Det här var Tyresö Hanviken J20:s tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Flemingsbergs femte uddamålsseger.

För Tyresö Hanviken J20 gör resultatet att laget nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Flemingsberg är på andra plats.

Den 22 november tar lagen sig an varandra igen, då i Visättra Ishall.

Tyresö Hanviken J20 tar sig an Nacka i nästa match borta lördag 25 oktober 13.00. Flemingsberg möter samma dag 17.10 Enköping hemma.

Tyresö Hanviken J20–Flemingsberg 2–3 (0–0, 1–2, 1–0, 0–1)

U20 region öst herr, Tyresö Ishall

Andra perioden: 1–0 (20.34) Gustaf Bredin (Liam Schenk, Albin Carlsson), 1–1 (27.09) Theo Venturi Karlström (Benjamin Törngren), 1–2 (39.01) Erik Diberius (Michal Hornícek, Emil Karth).

Tredje perioden: 2–2 (48.41) Gustaf Bredin (Edvin Hurtig, Albin Carlsson).

Förlängning: 2–3 (61.52) Noah Wideberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyresö Hanviken J20: 3-2-0

Flemingsberg: 4-0-1

Nästa match:

Tyresö Hanviken J20: Nacka HK, borta, 25 oktober

Flemingsberg: Enköpings SK HK, hemma, 25 oktober