Flemingsberg nollade SDE – vann med 2–0

Flemingsberg vann med 2–0 mot SDE

Flemingsbergs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Philip Dymkowski avgjorde för Flemingsberg

Två egna mål räckte mot SDE. Flemingsberg tog hem segern hemma mot SDE i U18 regional öst herr i en målsnål match. Slutresultatet blev 2–0 (2–0, 0–0, 0–0).

Segern var Flemingsbergs fjärde på de senaste fem matcherna.

Flemingsberg–SDE – mål för mål

Flemingsberg tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt två minut.

Andra perioden blev mållös. Tredje perioden blev mållös och Flemingsberg höll i sin 2–0-ledning och vann.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Flemingsberg slutar på sjunde plats och SDE på nionde plats. Så sent som den 11 oktober låg Flemingsberg på tolfte plats i tabellen.

Flemingsberg–SDE 2–0 (2–0, 0–0, 0–0)

U18 regional öst herr, Visättra Ishall

Första perioden: 1–0 (7.14) Philip Dymkowski (Simon Alex Lilge, Elias Hedman), 2–0 (8.51) Joakim Dahl (Joris Austakojis, Simon Alex Lilge).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Flemingsberg: 4-0-1

SDE: 1-0-4