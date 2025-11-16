Flemingsberg avgjorde i straffläggningen hemma mot Brinken

Seger för Flemingsberg med 5–4 efter straffar

Andrii Smirnykh tvåmålsskytt för Flemingsberg

Tredje raka segern för Flemingsberg

Det blev en riktigt tajt match när Flemingsberg tog emot Brinken i U18 regional öst fortsättningsserie herr. Matchen avgjordes först efter straffar där Flemingsberg var starkast. Slutresultatet blev 5–4 (3–1, 1–3, 0–0, 0–0, 1–0). Andrii Smirnykh blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Andrii Smirnykh gjorde två mål för Flemingsberg

Brinken tog ledningen i början av första perioden genom Daniel Grypishyn.

Flemingsberg gjorde dock tre raka mål i matchen och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1. Brinken reducerade dock till 3–2 genom Ivan Litvinsson tidigt i andra perioden av perioden.

Flemingsberg utökade ledningen på nytt genom Wilton Bergman efter 5.05.

Brinken reducerade och kvitterade till 4–4 genom Ivan Litvinsson och Ben Nord. I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning. Flemingsbergs Andrii Smirnykh satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Brinkens Hugo Friberg hade tre assists. Andrii Smirnykh gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Flemingsberg.

Det här var Flemingsbergs andra uddamålsseger den här säsongen.

Efter tre matcher har Flemingsberg nu åtta poäng och Brinken har fyra poäng.

Lagens första möte för säsongen vann Brinkens IF med 3–1.

Torsdag 20 november spelar Flemingsberg borta mot Sollentuna 19.10 och Brinken mot SDE borta 20.10 i Stockhagens Ishall.

Flemingsberg–Brinken 5–4 (3–1, 1–3, 0–0, 0–0, 1–0)

U18 regional öst fortsättningsserie herr, Visättra Ishall

Första perioden: 0–1 (3.35) Daniel Grypishyn (Maté Szabó, Vincent Wennblom), 1–1 (6.38) Elias Hedman (Maksim Kolnenkov, Andrii Smirnykh), 2–1 (11.01) Andrii Smirnykh (Melvin Karlsson, Philip Dymkowski), 3–1 (15.03) Antonin Vondracek (Oliver Fredin, Tomas Chautur).

Andra perioden: 3–2 (20.16) Ivan Litvinsson (Hugo Friberg), 4–2 (25.05) Wilton Bergman (Tomas Chautur, Simon Alex Lilge), 4–3 (28.19) Ivan Litvinsson (Hugo Friberg), 4–4 (36.34) Ben Nord (Hugo Friberg, Artis Duklavs).

Straffar: 5–4 (65.00) Andrii Smirnykh.

Nästa match:

Flemingsberg: Sollentuna HC, borta, 20 november

Brinken: SDE HF, borta, 20 november