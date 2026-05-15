Finland förlänger segersviten mot Tyskland

Finland vann med 3–1 mot Tyskland

Jesse Puljujärvi matchvinnare för Finland

Stefan Loibl gjorde målet för Tyskland

Finland fortsätter att ha det lätt mot Tyskland i VM Grupp A herr. På fredagen vann Finland på nytt – den här gången med 3–1 (1–0, 0–0, 2–1) hemma. Det var Finlands fjärde raka seger mot Tyskland.

Finland–Tyskland – mål för mål

Anton Lundell gav Finland ledningen efter 8.33 assisterad av Teuvo Teräväinen och Aleksander Barkov.

Finland gjorde 2–0 genom Jesse Puljujärvi på pass av Teuvo Teräväinen och Anton Lundell efter 3.05 i tredje perioden.

Tyskland reducerade dock till 2–1 genom Stefan Loibl efter 8.09 av perioden.

Finland kunde dock avgöra till 3–1 med 4.35 kvar av matchen genom Aatu Räty.

Finland tog hem lagens senaste möte, för tre år sedan, med 4–3 i Nokia Arena.

I nästa match möter Finland Ungern borta på lördag 16 maj 16.20. Tyskland möter Lettland söndag 17 maj 20.20 hemma.

Finland–Tyskland 3–1 (1–0, 0–0, 2–1)

VM Grupp A herr

Första perioden: 1–0 (8.33) Anton Lundell (Teuvo Teräväinen, Aleksander Barkov).

Tredje perioden: 2–0 (43.05) Jesse Puljujärvi (Teuvo Teräväinen, Anton Lundell), 2–1 (48.09) Stefan Loibl (Leon Gawanke, Leon Huettl), 3–1 (55.25) Aatu Räty (Saku Mäenalanen, Jesse Puljujärvi).

Utvisningar, Finland: 5×2 min. Tyskland: 3×2 min.

