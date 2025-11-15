Filip Brander låg bakom segern för Karlskrona mot Kungälv

Karlskrona vann med 4–1 mot Kungälv

Filip Brander gjorde tre mål för Karlskrona

Andra raka segern för Karlskrona

Ett hattrick stod Karlskronas Filip Brander för i matchen mot Kungälv i U20 region syd herr. Karlskrona vann på bortaplan med 4–1 (0–1, 2–0, 2–0).

Kungälv gjorde 1–0 efter tolv minuters spel. Filip Brander och Emil Jakobsen Saaby låg sen bakom vändningen till 1–2 för Karlskrona. Karlskrona startade tredje perioden bäst och gick från 1–2 till 1–4 genom två mål av Filip Brander tidigt i perioden och avgjorde matchen.

Karlskronas Filip Brander stod för fyra poäng, varav tre mål och Emil Jakobsen Saaby gjorde ett mål och två assist.

För hemmalaget betyder resultatet tolfte och sista plats i tabellen. Karlskrona är på femte plats. Noteras kan att Karlskrona sedan den 10 november har avancerat fyra placeringar i tabellen.

När lagen möttes senast vann Karlskrona HK med 5–1.

Tisdag 18 november spelar Kungälv borta mot Olofström 19.30 och Karlskrona mot IF Troja-Ljungby hemma 19.00 i NKT Arena.

Kungälv–Karlskrona 1–4 (1–0, 0–2, 0–2)

U20 region syd herr, Oasen

Första perioden: 1–0 (12.08) Lukas Lotzner (Carl Von Braun).

Andra perioden: 1–1 (23.29) Emil Jakobsen Saaby (Filip Brander, Loke Telleborn), 1–2 (34.24) Filip Brander (Emil Jakobsen Saaby).

Tredje perioden: 1–3 (45.58) Filip Brander (Emil Jakobsen Saaby, Loke Telleborn), 1–4 (50.35) Filip Brander (Isak Dabäck, Emil Norrtorp).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 2-1-2

Karlskrona: 3-0-2

Nästa match:

Kungälv: Olofströms IK, borta, 18 november

Karlskrona: IF Troja-Ljungby, hemma, 18 november