Femte raka för Mölndal efter seger mot Järnbrotts HK

Mölndal segrade – 11–0 mot Järnbrotts HK

Mölndals nionde seger på de senaste tio matcherna

Hugo Berg matchvinnare för Mölndal

Formen är bra just nu för Mölndal. På lördagen kom femte raka segern i U20 division 1 A syd herr, 11–0 (3–0, 4–0, 4–0), borta mot Järnbrotts HK. Det innebär att Järnbrotts HK åkte på femte raka förlusten.

Härryda nästa för Mölndal

Mölndal dominerade i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Även i andra perioden var Mölndal starkast och gick från 0–3 till 0–7 genom mål av Hugo Berg, Joel Falk, Benjamin Eriksson och Hampus Pedersen. Mölndal fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–0. Målen i sista perioden gjordes av Olof Edling, William Wätteräng, Anton Moberg och Joel Falk.

Mölndals Hampus Pedersen stod för sex poäng, varav två mål, Olof Edling gjorde ett mål och spelade dessutom fram till fyra mål, Benjamin Eriksson gjorde ett mål och två assist, Hugo Berg gjorde två mål och spelade fram till ett mål och Joel Falk gjorde två mål och ett assist.

Resultatet innebär att Järnbrotts HK ligger kvar på åttonde plats och Mölndal toppar tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann IF Mölndal Hockey med 13–2.

Järnbrotts HK tar sig an Kållered i nästa match borta tisdag 28 oktober 19.30. Mölndal möter Härryda hemma torsdag 30 oktober 19.35.

Järnbrotts HK–Mölndal 0–11 (0–3, 0–4, 0–4)

U20 division 1 A syd herr, Frölundaborg

Första perioden: 0–1 (6.02) Hugo Berg (Anton Moberg, Jonathan Ekengren), 0–2 (13.04) Kevin Büller (Hampus Pedersen, Olof Edling), 0–3 (19.34) Hampus Pedersen (Benjamin Eriksson, Olof Edling).

Andra perioden: 0–4 (25.50) Hugo Berg (Hampus Pedersen), 0–5 (28.49) Joel Falk (Hampus Pedersen, Olof Edling), 0–6 (29.58) Benjamin Eriksson, 0–7 (39.41) Hampus Pedersen (Olof Edling).

Tredje perioden: 0–8 (43.09) Anton Moberg (Jonathan Ekengren, Hugo Berg), 0–9 (45.59) Joel Falk (Ville Sandgren, Kevin Büller), 0–10 (46.59) Olof Edling (Hampus Pedersen, Joel Falk), 0–11 (57.49) William Wätteräng (Oscar Bjällmark, Benjamin Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järnbrotts HK: 0-1-4

Mölndal: 5-0-0

Nästa match:

Järnbrotts HK: Kållered, borta, 28 oktober

Mölndal: Härryda HC, hemma, 30 oktober