Femte raka för Falu J20 efter seger mot Västerås Pickels HC

Falu J20-seger med 11–1 mot Västerås Pickels HC

Falu J20:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Eddie Forsberg avgjorde för Falu J20

Formen är bra just nu för Falu J20. På lördagen kom femte raka segern i U20 division 1 västra A herr, 11–1 (2–0, 6–1, 3–0), borta mot Västerås Pickels HC. Det innebär att Västerås Pickels HC åkte på elfte raka förlusten.

Det var bortaseger nummer sex i rad för Falu J20.

Västerås Pickels HC–Falu J20 – mål för mål

Gästerna Falu J20 började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 1.36 slog Elias Isaksson till på passning från Gustav Larsson och Hugo Liljeqvist. Laget gjorde 0–2 efter 10.10 när Eddie Forsberg hittade rätt efter pass från Edvin Granberg och William Alexson.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med hela 1–6 och ställningen efter två perioder var 1–8.

Falu J20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–1. Målen i sista perioden gjordes av Andreas Eriksson, Jon Axforsen och Eddie Forsberg.

Falu J20:s Neo Andersson stod för fyra poäng, varav två mål, Edvin Granberg gjorde ett mål och spelade fram till tre mål, Gustav Larsson gjorde ett mål och två assist och Jon Axforsen gjorde två mål och ett assist.

När lagen senast möttes vann Falu IF med 10–2.

Lördag 31 januari möter Västerås Pickels HC IFK Arboga IK borta 12.10 och Falu J20 möter Lindlöven hemma 12.45.

Västerås Pickels HC–Falu J20 1–11 (0–2, 1–6, 0–3)

U20 division 1 västra A herr, Råby Ishall

Första perioden: 0–1 (1.36) Elias Isaksson (Gustav Larsson, Hugo Liljeqvist), 0–2 (10.10) Eddie Forsberg (Edvin Granberg, William Alexson).

Andra perioden: 0–3 (22.41) Edvin Granberg (Neo Andersson, Elliot Svedlund), 0–4 (25.20) Sebastian Lindblom (Jon Axforsen), 0–5 (26.01) Neo Andersson (Andreas Eriksson, Edvin Granberg), 0–6 (26.53) Gustav Larsson (Hampus Moberg, Trulls Bjurström), 0–7 (29.20) Neo Andersson, 0–8 (35.58) Jon Axforsen (Gustav Larsson, Hampus Moberg), 1–8 (39.58) Wille Gäfvert.

Tredje perioden: 1–9 (48.26) Jon Axforsen (Oliver Färdigh, Sebastian Lindblom), 1–10 (50.09) Andreas Eriksson (Neo Andersson, Edvin Granberg), 1–11 (57.51) Eddie Forsberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västerås Pickels HC: 0-0-5

Falu J20: 5-0-0

Nästa match:

Västerås Pickels HC: IFK Arboga U 23, borta, 31 januari 12.10

Falu J20: Lindlövens IF, hemma, 31 januari 12.45