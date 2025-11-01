Femte raka för Dalen efter seger mot Mighty Ravens

Dalen segrade – 13–2 mot Mighty Ravens

Dalens sjätte seger på de senaste sju matcherna

Jonathan Sagemar matchvinnare för Dalen

Formen är bra just nu för Dalen. På lördagen kom femte raka segern i U20 division 1 C syd herr, 13–2 (7–1, 4–1, 2–0), hemma mot Mighty Ravens. Det innebär att Mighty Ravens åkte på tionde raka förlusten.

Det här var Dalens andra nolla den här säsongen.

Dalen–Mighty Ravens – mål för mål

Dalen var starkast i första perioden som laget vann klart med 7–1.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 11–2.

Dalen fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 13–2. Målen i sista perioden gjordes av Vidar Lindström, som gjorde två mål.

Anton Rydqvist och Vidar Lindström gjorde två mål och tre assist var för Dalen.

Resultatet innebär att Dalen ligger kvar på tredje plats och Mighty Ravens sist, på åttonde plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann HC Dalen med 17–1.

I nästa omgång har Dalen Nässjö borta i Höglandsrinken, tisdag 4 november 19.30. Mighty Ravens spelar hemma mot Västervik lördag 8 november 15.30.

Dalen–Mighty Ravens 13–2 (7–1, 4–1, 2–0)

U20 division 1 C syd herr, Smedjehov

Första perioden: 1–0 (10.01) Isac Thunblom (Max Ekström, Felix Svensson), 2–0 (11.20) Anton Rydqvist (Jonathan Sagemar, Vidar Lindström), 3–0 (11.38) Jonathan Sagemar (Vidar Lindström, Anton Rydqvist), 4–0 (13.23) Olle Halvardsson (Isac Thunblom, Julius Lilja), 5–0 (15.04) Luka Nikolic (Lukas Johansson, Ian Johansson), 6–0 (16.46) Jim Mackenhauer (Olle Almqvist, Melvin Ljunggren), 7–0 (18.14) Royce Nundahl (Leo Serup), 7–1 (18.42) Kevin Blomquist (Malte Klintåker).

Andra perioden: 8–1 (25.49) Anton Rydqvist (Olle Almqvist, Melvin Ljunggren), 9–1 (29.57) Jonathan Sagemar (Vidar Lindström, Anton Rydqvist), 10–1 (30.21) Luka Nikolic, 11–1 (30.35) Isac Thunblom (Felix Svensson, Noah Hillenborg), 11–2 (33.13) Oscar Petersson (Gustav Epparn).

Tredje perioden: 12–2 (43.20) Vidar Lindström (Anton Rydqvist, Jonathan Sagemar), 13–2 (54.39) Vidar Lindström (Max Ekström, Lukas Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dalen: 5-0-0

Mighty Ravens: 0-0-5

Nästa match:

Dalen: Nässjö HC, borta, 4 november

Mighty Ravens: Västerviks IK, hemma, 8 november