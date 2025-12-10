Femte raka för Älta IF efter seger mot FOC Farsta IF

Älta IF vann med 5–3 mot FOC Farsta IF

Älta IF:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Emil Därth avgjorde för Älta IF

Formen är bra just nu för Älta IF. På onsdagen kom femte raka segern i U18 Div 1 östra B herr, 5–3 (1–0, 2–0, 2–3), hemma mot FOC Farsta IF. Det innebär att FOC Farsta IF åkte på elfte raka förlusten.

Älta IF–FOC Farsta IF – mål för mål

Emil Därth gjorde 1–0 till Älta IF efter bara 2.22 efter förarbete från Vilgot Erlandsson och Jacob Svahn.

Efter 38 sekunder i andra perioden slog Vilgot Erlandsson till framspelad av Emil Därth och Hjalmar Björk och gjorde 2–0.

Elliot Danielsen gjorde dessutom 3–0 efter 16.04 på pass av Carl Udden och Victor Svantesson Löfvenmark.

FOC Farsta IF förde spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 2–3 men Älta IF kunde hålla undan och vinna matchen med 5–3.

Vilgot Erlandsson och Emil Därth gjorde två mål och två assist var för Älta IF.

Med en omgång kvar är Älta IF på tredje plats i tabellen medan FOC Farsta IF är på sjunde plats.

När lagen möttes senast vann Älta IF med 5–2.

I nästa match, söndag 14 december möter Älta IF Spånga IS U18 borta i Stricct Travel Arena 17.35 medan FOC Farsta IF spelar hemma mot Saltsjöbadens IF U18 20.00.

Älta IF–FOC Farsta IF 5–3 (1–0, 2–0, 2–3)

U18 Div 1 östra B herr, Ältahallen

Första perioden: 1–0 (2.22) Emil Därth (Vilgot Erlandsson, Jacob Svahn).

Andra perioden: 2–0 (20.38) Vilgot Erlandsson (Emil Därth, Hjalmar Björk), 3–0 (36.04) Elliot Danielsen (Carl Udden, Victor Svantesson Löfvenmark).

Tredje perioden: 3–1 (48.56) Viggo Renström (Taimuraz Galazov), 3–2 (51.19) Alexander Ingerdal Sundstedt (Billy Oldéen, Victor Bozzi), 4–2 (51.42) Emil Därth (Vilgot Erlandsson), 4–3 (56.56) Justin Lindqvist (Victor Gill – Sundh), 5–3 (57.33) Vilgot Erlandsson (Jacob Svahn, Emil Därth).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Älta IF: 5-0-0

FOC Farsta IF: 0-0-5

Nästa match:

Älta IF: Spånga IS IK, borta, 14 december 17.35

FOC Farsta IF: Saltsjöbadens IF, hemma, 14 december 20.00