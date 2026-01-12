Femte raka för Almtuna efter seger mot IK Göta

Almtuna-seger med 4–0 mot IK Göta

Almtunas femte seger på de senaste sex matcherna

Noah Erevik matchvinnare för Almtuna

Formen är bra just nu för Almtuna. På måndagen kom femte raka segern i U20 region öst fortsättning herr, 4–0 (2–0, 1–0, 1–0), hemma mot IK Göta. Det innebär att IK Göta åkte på åttonde raka förlusten.

Almtuna–IK Göta – mål för mål

Almtuna tog ledningen efter 6.36 genom Noah Erevik assisterad av Vincent Lidholm och Isac Sandin. 2–0 kom efter 15.46 när Leo Edin slog till framspelad av Max Gustafsson och Léon Cicek.

Efter 19.26 i andra perioden slog Sebastian Brunnberg till framspelad av Robin Wallmark Holmström och Jonathan Edin och gjorde 3–0.

Léon Cicek gjorde också 4–0 efter förarbete från Elias Ydehed och Leo Edin efter 7.21 i tredje perioden.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Almtuna IS vunnit.

Almtuna tar sig an Huddinge i nästa match borta söndag 18 januari 16.30. IK Göta möter IFK Täby HC hemma lördag 17 januari 17.30.

Almtuna–IK Göta 4–0 (2–0, 1–0, 1–0)

U20 region öst fortsättning herr, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 1–0 (6.36) Noah Erevik (Vincent Lidholm, Isac Sandin), 2–0 (15.46) Leo Edin (Max Gustafsson, Léon Cicek).

Andra perioden: 3–0 (39.26) Sebastian Brunnberg (Robin Wallmark Holmström, Jonathan Edin).

Tredje perioden: 4–0 (47.21) Léon Cicek (Elias Ydehed, Leo Edin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 5-0-0

IK Göta: 0-0-5

Nästa match:

Almtuna: Huddinge IK, borta, 18 januari 16.30

IK Göta: IFK Täby HC, hemma, 17 januari 17.30