Fem raka mål när NY Islanders vände och vann

Bortalaget Florida ledde matchen mot NY Islanders efter första perioden. I andra perioden fick NY Islanders rejäl utdelning och vände matchen med fem raka mål och Florida orkade aldrig resa sig. Till slut blev det 5–2 (0–2, 5–0, 0–0) i matchen i NHL.

Florida tog ledningen efter 8.06 genom Matthew Tkachuk efter förarbete av Niko Mikkola. Laget ökade ledningen till 0–2 när Matthew Tkachuk återigen slog till efter 14.03.

I andra perioden var det i stället NY Islanders som hade övertaget. Laget vann perioden med hela 5–0 och ställningen efter två perioder var 5–2.

I tredje perioden höll NY Islanders i sin 5–2-ledning och vann.

Brayden Schenn gjorde ett mål för NY Islanders och spelade dessutom fram till två mål.

NY Islanders har tre segrar och två förluster och 14–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Florida har två vinster och tre förluster och 14–16 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

NY Islanders tar sig an Pittsburgh i nästa match hemma tisdag 31 mars 01.00. Florida möter NY Rangers borta söndag 29 mars 19.00.

NY Islanders–Florida 5–2 (0–2, 5–0, 0–0)

NHL, UBS Arena

Första perioden: 0–1 (8.06) Matthew Tkachuk (Niko Mikkola), 0–2 (14.03) Matthew Tkachuk.

Andra perioden: 1–2 (25.28) Marc Gatcomb (Adam Pelech), 2–2 (32.09) Brayden Schenn (Calum Ritchie, Matthew Schaefer), 3–2 (34.52) Simon Holmström (Matthew Schaefer, Brayden Schenn), 4–2 (37.00) Emil Heineman (Anders Lee, Brayden Schenn), 5–2 (37.55) Casey Cizikas (Carson Soucy, Marc Gatcomb).

NY Islanders: 3-0-2

Florida: 2-0-3

