Felix Mårtensson enda målskytt när Lidköping föll

Kållered SK U18 vann med 3–1 mot Lidköping

Charlie Blomqvist matchvinnare för Kållered SK U18

Tredje raka segern för Kållered SK U18

Lidköping förlorade mot Kållered SK U18 på hemmaplan i U18 division 1 syd A vår i Ishallen Lidköping. 1–3 (0–1, 1–1, 0–1) slutade matchen på söndagen.

Lidköping–Kållered SK U18 – mål för mål

Liam Nilsson gav Kållered SK U18 ledningen efter fyra minuters spel assisterad av Anton Andersson och Felix Claesson.

Efter 1.19 i andra perioden nätade Charlie Blomqvist framspelad av Elias Kuhlin och Felix Claesson och gjorde 0–2. Lidköpings Felix Mårtensson gjorde 1–2 efter 19.54 på pass av Enar Fjellström.

Kållered SK U18 punkterade matchen med ett 1–3-mål med sju sekunder kvar att spela genom Felix Claesson på pass av Elliot Börjesson. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Kållered SK U18:s Felix Claesson stod för tre poäng, varav ett mål.

Resultaten i sista omgången innebär att Lidköping slutar på åttonde plats och Kållered SK U18 på femte plats.

När lagen möttes senast vann Kållered med 13–4.

Lidköping–Kållered SK U18 1–3 (0–1, 1–1, 0–1)

U18 division 1 syd A vår, Ishallen Lidköping

Första perioden: 0–1 (4.12) Liam Nilsson (Anton Andersson, Felix Claesson).

Andra perioden: 0–2 (21.19) Charlie Blomqvist (Elias Kuhlin, Felix Claesson), 1–2 (39.54) Felix Mårtensson (Enar Fjellström).

Tredje perioden: 1–3 (59.53) Felix Claesson (Elliot Börjesson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lidköping: 1-1-3

Kållered SK U18: 3-0-2