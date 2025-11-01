Färjestads Ella Albinsson tvåmålsskytt i segern mot HV 71

Färjestad segrade – 5–2 mot HV 71

Färjestads Ella Albinsson tvåmålsskytt

Andra raka segern för Färjestad

Färjestad vann på bortaplan mot HV 71 i SDHL. 2–5 (0–3, 1–1, 1–1) slutade matchen på lördagen.

Det här var Färjestads andra nolla den här säsongen.

Färjestad stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 9.26 i mitten av perioden. HV 71 reducerade dock till 1–3 genom Teghan Inglis tidigt i andra perioden av perioden.

Färjestad ökade ledningen till 1–4 genom Paige Mcguire efter 14.16. HV 71 gjorde 2–4 genom Ema Tothova efter 5.04 av matchen.

Färjestad kunde dock avgöra till 2–5 med 5.47 kvar av matchen genom Ella Albinsson.

Färjestads Ella Albinsson stod för tre poäng, varav två mål och Michelle Löwenhielm hade tre assists.

HV 71 möter Modo Hockey i nästa match hemma fredag 14 november 18.00. Färjestad möter samma dag Linköping borta.

HV 71–Färjestad 2–5 (0–3, 1–1, 1–1)

SDHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 0–1 (8.05) Julie Gough (Michelle Löwenhielm, Ella Albinsson), 0–2 (15.45) Annie Silén (Kaitlin Chan, Paige Mcguire), 0–3 (17.31) Ella Albinsson (Lauren Bellefontaine, Alexie Guay).

Andra perioden: 1–3 (23.38) Teghan Inglis (Kennedy Bobyck, Evelyne Blais-Savoie), 1–4 (34.16) Paige Mcguire (Michelle Löwenhielm).

Tredje perioden: 2–4 (45.04) Ema Tothova (Evelyne Blais-Savoie, Teghan Inglis), 2–5 (54.13) Ella Albinsson (Alexie Guay, Michelle Löwenhielm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 2-0-3

Färjestad: 2-0-3

Nästa match:

HV 71: Modo Hockey, hemma, 14 november

Färjestad: Linköping HC, borta, 14 november