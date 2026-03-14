Färjestad vann första matchen mot SSK U20

Färjestad-seger med 3–2 mot SSK U20

Färjestads Mikkel Eriksen tvåmålsskytt

Färjestad har tagit kommandot mot SSK U20 i åttondelsfinalen i U20-SM, efter vinst hemma med 3–2 (0–1, 3–1, 0–0) i första matchen.

– Vi kändes nervösa och vågar inte riktigt spela ut. Jag tycker inte vi hittar den farten vi haft de senaste matcherna, men jag är självklart nöjd att vi kommer segrande ur denna första playoff-match. Bra saker var målvaktspelet av Måns Goos, boxplay och powerplay. Det sägs att det är viktiga parametrar i playoff – hockeyn, kommenterade Färjestads tränare Niklas Fogström.

Alexander Dani gjorde 1–0 till SSK U20 efter bara 2.05.

Därefter fixade Färjestads Linus Loob Trygg och Mikkel Eriksen att laget vände underläge till ledning med 2–1.

SSK U20 kvitterade till 2–2 genom Noel Lundell i andra perioden.

Färjestad gjorde dock 3–2, återigen genom Mikkel Eriksen efter 16.01 och avgjorde matchen.

I tredje perioden höll Färjestad i sin 3–2-ledning och vann.

Färjestads Mikkel Eriksen stod för två mål och ett assist.

Färjestad–SSK U20 3–2 (0–1, 3–1, 0–0)

Åttondelsfinalen i U20-SM

Första perioden: 0–1 (2.05) Alexander Dani.

Andra perioden: 1–1 (21.08) Mikkel Eriksen, 2–1 (24.28) Linus Loob Trygg (Mikkel Eriksen, Elias Eriksson), 2–2 (29.20) Noel Lundell, 3–2 (36.01) Mikkel Eriksen (Linus Loob Trygg, Måns Gudmundsson).

Ställning i serien: Färjestad–SSK U20 1–0

Nästa match:

15 mars, 17.00, Färjestad–SSK U20