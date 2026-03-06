Färjestad vann första matchen i jättedramat mot Frölunda HC

Färjestad vann med 3–2 mot Frölunda HC

Lauren Bellefontaine matchvinnare för Färjestad

Tre raka mål för Färjestad

Färjestad har skapat sig ett överläge mot Frölunda HC i SM-kvartsfinalen dam, efter vinst hemma med 3–2 (2–0, 1–1, 0–1). Färjestad leder nu matchserien med 2-1 och behöver bara en seger till för att ta sig till semifinal.

Färjestad–Frölunda HC – mål för mål

Färjestad började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 3.21 slog Julie Gough till efter förarbete från Kelly Babstock. Laget ökade ledningen till 2–0 när Karley Garcia fick träff på passning från Kelly Babstock och Alexie Guay efter 18.06.

Efter 11.11 i andra perioden nätade Lauren Bellefontaine framspelad av Ella Albinsson och gjorde 3–0. Frölunda HC:s Emily Nix gjorde 3–1 efter 12.30 på pass av Jenna Goodwin.

Andrea Dalen såg till att Frölunda HC reducerade igen efter 7.12 i tredje perioden framspelad av Elisa Holopainen. 3–2-målet blev matchens sista.

Nästa match spelas på lördag 15.30.

Färjestad–Frölunda HC 3–2 (2–0, 1–1, 0–1)

SM-kvartsfinalen dam

Första perioden: 1–0 (3.21) Julie Gough (Kelly Babstock), 2–0 (18.06) Karley Garcia (Kelly Babstock, Alexie Guay).

Andra perioden: 3–0 (31.11) Lauren Bellefontaine (Ella Albinsson), 3–1 (32.30) Emily Nix (Jenna Goodwin).

Tredje perioden: 3–2 (47.12) Andrea Dalen (Elisa Holopainen).

Nästa match:

7 mars, 15.30, Färjestad–Frölunda HC