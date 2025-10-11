Färjestad stod för imponerande vändning

Färjestad-seger med 2–1 mot Örebro Hockey

Linus Johansson matchvinnare för Färjestad

Färjestads femte seger

Bortalaget Örebro Hockey hade greppet inför tredje perioden och ledde med 1–0 i SHL. Men Färjestad vände på matchen och vann till slut med 2–1.

Färjestad–Örebro Hockey – mål för mål

Patrik Puistola gjorde 1–0 till gästerna Örebro Hockey efter 11.43 framspelad av Patrik Karlkvist och Theodor Hallquisth.

Andra perioden blev mållös. Linus Johansson och Per Åslund gjorde att Färjestad vände till underläget till ledning med 2–1.

Det här var Färjestads andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Örebro Hockeys fjärde uddamålsförlust.

För Färjestad gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Örebro Hockey är på 13:e plats.

Torsdag 16 oktober 19.00 möter Färjestad Luleå hemma i Löfbergs Arena medan Örebro Hockey spelar hemma mot Linköping.

Färjestad–Örebro Hockey 2–1 (0–1, 0–0, 2–0)

SHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 0–1 (11.43) Patrik Puistola (Patrik Karlkvist, Theodor Hallquisth).

Tredje perioden: 1–1 (45.40) Per Åslund (Magnus Nygren, Joel Kellman), 2–1 (47.10) Linus Johansson (Per Åslund, Luke Philp).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 2-0-3

Örebro Hockey: 2-0-3

Nästa match:

Färjestad: Luleå HF, hemma, 16 oktober

Örebro Hockey: Linköping HC, hemma, 16 oktober