Färjestad starkare än Linköping – höll nollan och vann

Färjestad höll nollan när laget vann på bortaplan mot Linköping i U20 nationell södra. Matchen slutade 0–3 (0–0, 0–1, 0–2).

Segern var Färjestads fjärde på de senaste fem matcherna.

HV 71 nästa för Färjestad

Den första perioden slutade mållös.

19.33 in i andra perioden gjorde Färjestad 1–0 genom Malte Pihlström efter förarbete från Victor Klockervold och Axel Jansson.

16.42 in i tredje perioden satte Samuel Flodén pucken framspelad av Linus Loob Trygg och Måns Gudmundsson och ökade ledningen. Till slut kom också 0–3 genom Joe Wahlund assisterad av Filip Fransén efter 17.52.

Det här var fjärde mötet mellan Linköping och Färjestad den här säsongen. Färjestads BK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Linköping HC vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Linköping möter Örebro Hockey U20 i nästa match hemma söndag 25 januari 12.00. Färjestad möter samma dag HV 71 borta.

U20 nationell södra, Stångebro Ishall

Andra perioden: 0–1 (39.33) Malte Pihlström (Victor Klockervold, Axel Jansson).

Tredje perioden: 0–2 (56.42) Samuel Flodén (Linus Loob Trygg, Måns Gudmundsson), 0–3 (57.52) Joe Wahlund (Filip Fransén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping: 1-0-4

Färjestad: 4-0-1

