Färjestad nollade Leksand och vann med 3–0

Färjestad vann med 3–0 mot Leksand

Radim Zohorna avgjorde för Färjestad

Fjärde raka nederlaget för Leksand

Färjestad gjorde en stark match när laget vann på bortaplan mot Leksand i SHL. Matchen slutade med en klar seger för Färjestad, 0–3 (0–2, 0–0, 0–1).

Resultatet innebär att Leksand nu har fyra förluster i rad.

Skellefteå AIK nästa för Färjestad

Färjestad tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2.

Andra perioden blev mållös. Färjestad gjorde också 0–3 genom Luke Philp framspelad av Per Åslund och Linus Johansson efter 2.14 i tredje perioden.

För Leksand gör resultatet att laget nu ligger på 13:e plats i tabellen medan Färjestad är på sjunde plats.

Leksand möter Timrå IK i nästa match borta torsdag 23 oktober 19.00. Färjestad möter samma dag Skellefteå AIK hemma.

Leksand–Färjestad 0–3 (0–2, 0–0, 0–1)

SHL, Tegera Arena

Första perioden: 0–1 (1.00) Radim Zohorna (Viktor Lodin, Joakim Nygård), 0–2 (12.27) Per Åslund (Linus Johansson, Magnus Nygren).

Tredje perioden: 0–3 (42.14) Luke Philp (Per Åslund, Linus Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 1-0-4

Färjestad: 2-0-3

Nästa match:

Leksand: Timrå IK, borta, 23 oktober

Färjestad: Skellefteå AIK, hemma, 23 oktober