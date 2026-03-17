Färjestad med ny seger i serien mot SSK U20

Färjestad vann med 7–3 mot SSK U20

Elias Eriksson avgjorde för Färjestad

Fyra raka mål av Färjestad

Färjestad har tagit greppet mot SSK U20, efter seger med 7–3 (0–1, 4–0, 3–2) på bortaplan i åttondelsfinalen i U20-SM. Färjestad har greppet om matchserien med 2-1 och behöver bara en seger till för att ta sig till kvartsfinal.

SSK U20 nästa för Färjestad

SSK U20 tog ledningen efter 15.29 genom Axel Diberius framspelad av Ian Petronijevic Lepsa och Alexander Dani.

Färjestad gjorde dock fyra raka mål i andra perioden och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–4.

Även i tredje perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–3 och matchen med 7–3.

Mikkel Eriksen gjorde två mål för Färjestad och spelade fram till tre mål och Linus Loob Trygg stod för tre poäng, varav två mål.

Nästa match spelas på onsdag 19.00 i AXA Sports Center.

SSK U20–Färjestad 3–7 (1–0, 0–4, 2–3)

Åttondelsfinalen i U20-SM, AXA Sports Center

Första perioden: 1–0 (15.29) Axel Diberius (Ian Petronijevic Lepsa, Alexander Dani).

Andra perioden: 1–1 (23.05) Mikkel Eriksen (Måns Gudmundsson, Linus Loob Trygg), 1–2 (24.59) Mikkel Eriksen (Elias Eriksson), 1–3 (37.22) Joe Wahlund (Teodor Friberg, Isak Holtet), 1–4 (38.07) Elias Eriksson (Mikkel Eriksen).

Tredje perioden: 2–4 (42.06) Winston Cummings, 2–5 (44.35) Linus Loob Trygg (Mikkel Eriksen), 3–5 (46.58) Nils Håkansson (Ludvig Söderberg), 3–6 (47.04) Linus Loob Trygg (Mikkel Eriksen, Samuel Flodén), 3–7 (58.18) Oliver Marcelius (Gabriel Jansson, Lukas Andersson).

Ställning i serien: SSK U20–Färjestad 1–2

Nästa match:

18 mars, 19.00, SSK U20–Färjestad, i AXA Sports Center