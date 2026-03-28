Färjestad leder med 3-0 efter ny seger

Färjestad är med stormsteg på väg mot seger mot Rögle i SM-kvartsfinalen, efter seger hemma med 2–0 (0–0, 2–0, 0–0). Färjestad behöver bara en seger till för att ta sig till semifinal.

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Färjestad.

Den första perioden slutade mållös.

6.10 in i andra perioden gjorde Färjestad 1–0 genom Oskar Steen assisterad av Marian Studenic och Filip Roos. Efter 12.34 i andra perioden nätade David Tomasek på pass av Radim Zohorna och Viktor Lodin och gjorde 2–0.

I tredje perioden höll Färjestad i sin 2–0-ledning och vann.

Nästa match spelas i Löfbergs Arena på måndag 19.00.

Färjestad–Rögle 2–0 (0–0, 2–0, 0–0)

SM-kvartsfinalen, Löfbergs Arena

Andra perioden: 1–0 (26.10) Oskar Steen (Marian Studenic, Filip Roos), 2–0 (32.34) David Tomasek (Radim Zohorna, Viktor Lodin).

Ställning i serien: Färjestad–Rögle 3–0

Nästa match:

30 mars, 19.00, Färjestad–Rögle, i Löfbergs Arena