Färjestad knep segern i målmässigt jämn match mot Frölunda

Färjestad vann med 4–3 mot Frölunda

Noel Fransén matchvinnare för Färjestad

Färjestad nu fjärde, Frölunda på första plats

Det blev uddamålsseger för hemmalaget Färjestad i matchen mot Frölunda i Löfbergs Arena. Laget vann torsdagens match i SHL med 4–3 (1–0, 3–1, 0–2).

Färjestad–Frölunda – mål för mål

Färjestad tog ledningen efter sju minuters spel, genom Oskar Steen på pass av Viktor Lodin och Luke Philp. Färjestad stod därefter för tre raka mål i början av andra perioden när laget gick från 1–0 till 4–0 på bara 5.32.

Frölunda reducerade dock till 4–1 genom Theodor Niederbach efter 19.06 av perioden. Dominik Egli och Jere Innala reducerade två gånger om och skapade riktig nerv, men närmare än 4–3 kom inte Frölunda.

Dominik Egli gjorde ett mål för Frölunda och två assist.

Efter fem matcher har Färjestad nu tio poäng och Frölunda har tolv poäng.

Nästa motstånd för Färjestad är Växjö. Frölunda tar sig an HV 71 borta. Båda matcherna spelas lördag 27 september 15.15.

Färjestad–Frölunda 4–3 (1–0, 3–1, 0–2)

SHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 1–0 (7.45) Oskar Steen (Viktor Lodin, Luke Philp).

Andra perioden: 2–0 (24.59) Linus Johansson (Viktor Lodin, Axel Bergkvist), 3–0 (27.58) Marian Studenic, 4–0 (30.31) Noel Fransén (Christoffer Jansson, Per Åslund), 4–1 (39.06) Theodor Niederbach (Dominik Egli, Max Lindholm).

Tredje perioden: 4–2 (52.36) Dominik Egli (Henrik Tömmernes, Noah Hasa), 4–3 (59.52) Jere Innala (Dominik Egli, Jacob Peterson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 3-1-1

Frölunda: 4-0-1

Nästa match:

Färjestad: Växjö Lakers HC, hemma, 27 september

Frölunda: HV 71, borta, 27 september