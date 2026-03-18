Färjestad klart för kvartsfinal – avgjorde i fjärde matchen

Färjestad vann med 6–5 mot SSK U20

Gabriel Jansson matchvinnare för Färjestad

Andra raka segern för Färjestad

Segern på bortaplan med 6–5 (3–2, 2–3, 1–0) gör att Färjestad har vunnit matchserien mot SSK U20 i åttondelsfinalen i U20-SM. Färjestad vann totalt med 3-1 i matcher.

Färjestads tränare Niklas Fogström tyckte till om matchen:

– Hawaii hockey i två perioder. Sen får vi till en bra tre period, vilket räcker idag. Vi tackar SSK för en riktigt bra matchserie. Tighta bra matcher!

SSK U20–Färjestad – mål för mål

Färjestad dominerade i första perioden som laget vann med 3–2.

I andra perioden var det i stället SSK U20 som hade greppet. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 5–5.

Redan efter 3.25 i tredje perioden tog laget ledningen genom Gabriel Jansson. 5–6-målet blev matchens sista.

Färjestads Linus Loob Trygg hade tre assists.

SSK U20–Färjestad 5–6 (2–3, 3–2, 0–1)

Åttondelsfinalen i U20-SM, AXA Sports Center

Första perioden: 0–1 (0.23) Elias Eriksson (Mikkel Eriksen, Linus Loob Trygg), 0–2 (1.09) Axel Jansson (Gabriel Jansson), 1–2 (2.39) Axel Klingvall (Tim-Kristian Lukkarinen, Balazs Bendeguz Ven), 1–3 (10.37) Isak Holtet (Joe Wahlund, Oliver Marcelius), 2–3 (12.31) Noel Lundell (Alfred Lagerberg, Tim-Kristian Lukkarinen).

Andra perioden: 3–3 (22.06) Hugo Zetterlund (William Odelius, Nils Håkansson), 4–3 (28.21) Alexander Hjorth (Nils Håkansson), 4–4 (31.56) Axel Jansson (Linus Loob Trygg, Mikkel Eriksen), 5–4 (34.03) Mille Forslund (Oscar Lindén), 5–5 (37.15) Elias Eriksson (Linus Loob Trygg).

Tredje perioden: 5–6 (43.25) Gabriel Jansson.

Ställning i serien: SSK U20–Färjestad 1–3