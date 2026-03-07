Färjestad avgjorde i tredje perioden – vann mot Örebro Hockey U20

Färjestad-seger med 4–3 mot Örebro Hockey U20

Axel Jansson tvåmålsskytt för Färjestad

Andra raka segern för Färjestad

Färjestad vann matchen hemma mot Örebro Hockey U20 i U20 nationell södra. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Färjestad fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 4–3 (2–2, 1–1, 1–0).

Axel Jansson gjorde två mål för Färjestad

Örebro Hockey U20 tog ledningen i början av första perioden genom Philip Larsson.

Teodor Friberg och Oliver Marcelius gjorde att Färjestad vände till underläget till ledning med 2–1.

Örebro Hockey U20 kvitterade till 2–2 genom Axel Elofsson.

Laget tog ledningen redan efter efter 1.32 i andra perioden genom Lukas Svensson efter pass från Noah Pettersson Askling. Efter 4.10 i andra perioden slog Axel Jansson till framspelad av Teodor Friberg och Måns Gudmundsson och kvitterade för Färjestad.

Axel Jansson gav Färjestad ledningen tidigt i tredje perioden med assist av Teodor Friberg och Elias Eriksson. Jansson fullbordade därmed Färjestads vändning.

Teodor Friberg gjorde ett mål för Färjestad och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Färjestad–Örebro Hockey U20 4–3 (2–2, 1–1, 1–0)

U20 nationell södra, Löfbergs Arena

Första perioden: 0–1 (0.34) Philip Larsson (Axel Elofsson, Felix Färhammar), 1–1 (6.23) Teodor Friberg, 2–1 (12.04) Oliver Marcelius, 2–2 (15.44) Axel Elofsson (Filip Thorling, Felix Färhammar).

Andra perioden: 2–3 (21.32) Lukas Svensson (Noah Pettersson Askling), 3–3 (24.10) Axel Jansson (Teodor Friberg, Måns Gudmundsson).

Tredje perioden: 4–3 (43.19) Axel Jansson (Teodor Friberg, Elias Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 3-0-2

Örebro Hockey U20: 3-0-2