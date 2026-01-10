Falu J20:s fina svit mot Skutskär J20 fortsätter

Seger för Falu J20 med 10–0 mot Skutskär J20

Falu J20:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Lucas Jarestrand tremålsskytt för Falu J20

Falu J20 fortsätter att vinna mot Skutskär J20 i U20 division 1 västra A herr. På lördagen segrade Falu J20 på nytt – den här gången med hela 10–0 (3–0, 0–0, 7–0) borta i Team Sportia Arena. Det var Falu J20:s femte raka seger mot Skutskär J20.

Därmed har Falu J20 vunnit fyra matcher i rad i U20 division 1 västra A herr och har fem raka segrar på bortaplan.

Lucas Jarestrand tremålsskytt för Falu J20

Falu J20 stod för tre raka mål i början av första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 5.33.

Andra perioden blev mållös.

Falu J20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–0. Målen i sista perioden gjordes av Lucas Jarestrand, som gjorde två mål, Hampus Moberg, Neo Andersson, Edvin Granberg, Anton Sundberg och Jon Axforsen.

Falu J20:s Gustav Larsson hade fyra assists, Lucas Jarestrand gjorde tre mål, Anton Sundberg stod för tre poäng, varav ett mål och Jon Axforsen gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

Skutskär J20 har tre vinster och två förluster och 26–29 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Nästa motstånd för Skutskär J20 är IFK Arboga IK. Lagen möts lördag 17 januari 15.50 i Gyllene Balken Arena. Falu J20 tar sig an Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo U20 hemma onsdag 21 januari 19.00.

Skutskär J20–Falu J20 0–10 (0–3, 0–0, 0–7)

U20 division 1 västra A herr, Team Sportia Arena

Första perioden: 0–1 (1.58) Lucas Jarestrand (Sebastian Lindblom, Gustav Larsson), 0–2 (6.20) Samuel Håland (Jon Axforsen), 0–3 (7.31) Andreas Eriksson (Anton Sundberg, Sebastian Lindblom).

Tredje perioden: 0–4 (41.30) Neo Andersson (Andreas Eriksson, Anton Sundberg), 0–5 (41.36) Lucas Jarestrand (Gustav Larsson), 0–6 (43.11) Jon Axforsen (Edvin Granberg, Albin Asp), 0–7 (44.35) Anton Sundberg (Neo Andersson), 0–8 (45.45) Hampus Moberg (Gustav Larsson, Jon Axforsen), 0–9 (46.39) Lucas Jarestrand (Gustav Larsson, Hampus Moberg), 0–10 (59.23) Edvin Granberg (John Kullås Hamrén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skutskär J20: 3-0-2

Falu J20: 4-0-1

Nästa match:

Skutskär J20: IFK Arboga U 23, borta, 17 januari 15.50

Falu J20: Säters IF/SSIF/Kvarnsvedens GoIF IK/Björbo IF U23, hemma, 21 januari 19.00