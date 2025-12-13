Falu J20:s fina svit fortsätter mot Avesta

Falu J20 vann med 8–6 mot Avesta

Falu J20:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Falu J20:s Hampus Moberg tvåmålsskytt

Falu J20 fortsätter att ha det lätt mot Avesta i U20 division 1 västra A herr. På lördagen vann Falu J20 på nytt – den här gången med hela 8–6 (3–2, 3–3, 2–1) borta i Avestahallen. Det var Falu J20:s fjärde raka seger mot Avesta.

Segern var Falu J20:s sjunde på de senaste åtta matcherna, och fjärde bortasegern i rad.

William Alexson bakom Falu J20:s seger

Falu J20 var starkast i första perioden. Laget vann perioden med 3–2.

Andra perioden slutade 3–3 och ställningen efter två perioder var 5–6.

Efter 6.53 i tredje perioden gjorde Falu J20 5–7 genom William Alexson.

Avesta reducerade dock till 6–7 genom Carl Berglund efter 13.48 av perioden.

Falu J20 kunde dock avgöra till 6–8 med 26 sekunder kvar av matchen genom Hampus Moberg.

Sebastian Lindblom gjorde ett mål för Falu J20 och spelade dessutom fram till två mål. Linus Vallin gjorde två mål och totalt tre poäng för Avesta.

När lagen senast möttes vann Falu IF med 6–5.

Avesta tar sig an Lindlöven i nästa match hemma fredag 19 december 19.00. Falu J20 möter Skutskär J20 borta lördag 10 januari 17.00.

Avesta–Falu J20 6–8 (2–3, 3–3, 1–2)

U20 division 1 västra A herr, Avestahallen

Första perioden: 1–0 (0.55) Artem Sharets (Viktor Lyckman, Loui Thorén Hedblom), 1–1 (6.24) Neo Andersson, 2–1 (7.46) Rick Brunemalm (Viktor Lyckman, Sixten Erixon), 2–2 (9.06) Edvin Granberg (Anton Sundberg), 2–3 (18.58) Gustav Larsson (Albin Barkensjö).

Andra perioden: 3–3 (29.51) Linus Vallin, 3–4 (30.57) Jon Axforsen (Sebastian Lindblom, Lucas Jarestrand), 4–4 (31.29) Artem Sharets (Rick Brunemalm, Sixten Erixon), 4–5 (34.47) Sebastian Lindblom (Anton Sundberg, Edvin Granberg), 5–5 (35.31) Linus Vallin (Victor Österberg, Robin Leijd), 5–6 (37.43) Hampus Moberg (Lucas Jarestrand, Gustav Larsson).

Tredje perioden: 5–7 (46.53) William Alexson (Sebastian Lindblom, Elias Isaksson), 6–7 (53.48) Carl Berglund (Linus Vallin, Oliver Almkärr), 6–8 (59.34) Hampus Moberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Avesta: 3-0-2

Falu J20: 4-0-1

Nästa match:

Avesta: Lindlövens IF, hemma, 19 december 19.00

Falu J20: Skutskärs SK U23, borta, 10 januari 17.00