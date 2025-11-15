Falu J20 ny serieledare efter 6–2 mot Gävle

Falu J20 vann med 6–2 mot Gävle

Falu J20:s femte seger på de senaste sex matcherna

Elias Isaksson med två mål för Falu J20

Det blev 6–2 (1–0, 2–0, 3–2) hemma för Falu J20 mot Gävle i lördagens match. Därmed är laget serieledare i U20 division 1 västra A herr, tre poäng före Avesta, efter sex spelade matcher. Avesta har dock en match mindre spelad. Gävle ligger på tredje plats i tabellen.

Segern var Falu J20:s femte på de senaste sex matcherna.

Falu J20:s Elias Isaksson tvåmålsskytt

Efter sex minuters spel gjorde Falu J20 1–0. Falu J20 startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 3–0 genom två mål av Elias Isaksson. Falu J20 vann också tredje perioden 3–2 och matchen slutade 6–2.

Elias Isaksson gjorde två mål för Falu J20 och ett målgivande pass och Jon Axforsen stod för ett mål och två assists.

Lagen möts igen 21 februari i Nynäshallen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 22 november. Då möter Falu J20 IFK Arboga IK i Gyllene Balken Arena 16.00. Gävle tar sig an Avesta hemma 16.30.

Falu J20–Gävle 6–2 (1–0, 2–0, 3–2)

U20 division 1 västra A herr, Lugnets Ishall

Första perioden: 1–0 (6.01) Edvin Granberg (Hampus Moberg, Andreas Eriksson).

Andra perioden: 2–0 (21.13) Elias Isaksson (Jon Axforsen, Neo Andersson), 3–0 (33.09) Elias Isaksson (Jon Axforsen, Neo Andersson).

Tredje perioden: 4–0 (42.40) Jon Axforsen (Elias Isaksson), 4–1 (43.05) Noel Berglin (Isak Sandberg, Martin Ålenius), 4–2 (44.46) Calle Zetterholm (Gustav Winberg, Filip Timonen), 5–2 (45.02) Hampus Moberg (Gustav Larsson, Samuel Håland), 6–2 (59.44) Hugo Liljeqvist (Andreas Eriksson, Albin Barkensjö).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu J20: 4-0-1

Gävle: 2-1-2

Nästa match:

Falu J20: IFK Arboga U 23, borta, 22 november

Gävle: Avesta BK, hemma, 22 november