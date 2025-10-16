Falu J18:s Lucas Carlsson tvåmålsskytt i segern mot Ludvika/Smedjebacken

Falu J18 vann med 4–2 mot Ludvika/Smedjebacken

Lucas Carlsson gjorde två mål för Falu J18

Tredje raka förlusten för Ludvika/Smedjebacken

Hemmalaget Falu J18 vann mot Ludvika/Smedjebacken i U18 division 1 västra B herr. 4–2 (4–2, 0–0, 0–0) slutade torsdagens match.

I första perioden var det Falu J18 som var starkast. Laget vann perioden med 4–2.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Tredje perioden blev mållös och Falu J18 höll i sin 4–2-ledning och vann.

Falu J18 har nu nio poäng efter fyra spelade matcher medan Ludvika/Smedjebacken är utan poäng efter tre matcher.

Den 27 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Hitachi Arena.

Falu J18 tar sig an Malung i nästa match borta söndag 19 oktober 13.30. Ludvika/Smedjebacken möter samma dag 14.00 Orsa hemma.

Falu J18–Ludvika/Smedjebacken 4–2 (4–2, 0–0, 0–0)

U18 division 1 västra B herr, Lugnets Ishall

Första perioden: 1–0 (4.45) Trulls Bjurström (Elias Isaksson, Alexander Lundin-Larsson), 1–1 (5.47) Hilding Malmkvist (Filip Lundström), 1–2 (8.01) Gustav Holmer (Edvin Forsman), 2–2 (10.20) Lucas Carlsson (Theo Axelsson, Erik Borgström), 3–2 (15.01) Lucas Carlsson, 4–2 (17.13) Liam Renström (Nils Nord, Neo Berg).

Nästa match:

Falu J18: Malungs IF, borta, 19 oktober

Ludvika/Smedjebacken: Orsa IK, hemma, 19 oktober