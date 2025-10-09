Falu J18 utklassade Falu 2 på hemmaplan

Falu J18 vann med 10–4 mot Falu 2

Anton Sundberg med tre mål för Falu J18

Alexander Lundin-Larsson matchvinnare för Falu J18

Falu J18 dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Falu 2 i U18 division 1 västra B herr med hela 10–4 (2–0, 3–3, 5–1).

Falu J18 har startat med två raka segrar, efter 9–6 mot Ore i premiären.

I första perioden var det Falu J18 som var vassast. Laget vann perioden med 2–0.

Andra perioden slutade 3–3 och ställningen efter två perioder var 5–3.

Falu J18 tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.38 genom Anton Sundberg och gick upp till 9–3 innan Falu 2 svarade.

Slutresultatet blev 10–4 i Falu J18:s favör.

Falu J18:s Anton Sundberg stod för tre mål och tre assists, Alexander Lundin-Larsson gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål och Elias Isaksson hade tre assists.

Den 13 november möts lagen återigen, även då i Lugnets Ishall.

Falu J18 tar sig an Häradsbygden i nästa match borta söndag 12 oktober 16.00. Falu 2 möter samma dag 11.45 Orsa hemma.

Falu J18–Falu 2 10–4 (2–0, 3–3, 5–1)

U18 division 1 västra B herr, Lugnets Ishall

Första perioden: 1–0 (4.27) Anton Sundberg (Elias Isaksson), 2–0 (9.28) Cliff Forsberg (Anton Sundberg, Alexander Lundin-Larsson).

Andra perioden: 3–0 (21.40) Neo Berg, 4–0 (24.00) Anton Sundberg (Theo Axelsson), 4–1 (26.54) Jonathan Stålberg (Viggo Söderholm), 5–1 (32.04) Alexander Lundin-Larsson (Elias Isaksson), 5–2 (34.30) Philip Lowén, 5–3 (38.01) Philip Lowén (Walter Knutsson).

Tredje perioden: 6–3 (41.38) Anton Sundberg (Alexander Lundin-Larsson), 7–3 (42.49) Simon Olsson (Anton Sundberg, Tim Andersson), 8–3 (45.19) Neo Berg (Robin Åhnström, Anton Sundberg), 9–3 (50.30) Alexander Lundin-Larsson (Elias Isaksson, Theo Axelsson), 9–4 (52.06) Karl Wassberg, 10–4 (57.35) Erik Borgström.

Nästa match:

Falu J18: Häradsbygdens Sportsällskap, borta, 12 oktober

Falu 2: Orsa IK, hemma, 12 oktober