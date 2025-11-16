Falu J18 ryckte i sista perioden och vann mot Häradsbygden

Seger för Falu J18 med 3–1 mot Häradsbygden

Tim Andersson matchvinnare för Falu J18

Andra raka segern för Falu J18

Falu J18 vann hemma mot Häradsbygden i U18 division 1 västra B herr med 3–1. Matchen var helt jämn efter två perioder, 1–1, innan Falu J18 avgjorde i sista perioden.

Falu J18–Häradsbygden – mål för mål

Första perioden blev mållös. 0.57 in i andra perioden gjorde Häradsbygden 1–0 genom Simon Fallström framspelad av Elliot Hammarqvist och Alvin Bylund.

Efter 17.34 i andra perioden nätade Theo Axelsson framspelad av Liam Renström och kvitterade för Falu J18. 6.18 in i tredje perioden nätade Falu J18:s Tim Andersson på pass av Ludwig Fransén Larsson och Karl Wassberg och gav laget ledningen.

Efter 17.33 slog Hugo Liljeqvist till framspelad av Trulls Bjurström och ökade ledningen för Falu J18. Liljeqvist fullbordade därmed lagets vändning.

När lagen möttes senast vann Häradsbygdens Sportsällskap med 3–1.

Falu J18 tar sig an Ludvika/Smedjebacken i nästa match borta torsdag 27 november 19.30. Häradsbygden möter Avesta hemma tisdag 25 november 19.00.

Falu J18–Häradsbygden 3–1 (0–0, 1–1, 2–0)

U18 division 1 västra B herr, Lugnets Ishall

Andra perioden: 0–1 (20.57) Simon Fallström (Elliot Hammarqvist, Alvin Bylund), 1–1 (37.34) Theo Axelsson (Liam Renström).

Tredje perioden: 2–1 (46.18) Tim Andersson (Ludwig Fransén Larsson, Karl Wassberg), 3–1 (57.33) Hugo Liljeqvist (Trulls Bjurström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu J18: 3-0-2

Häradsbygden: 3-0-2

Nästa match:

Falu J18: Ludvika HF/Smedjebackens HC, borta, 27 november

Häradsbygden: Avesta BK, hemma, 25 november