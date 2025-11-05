Falu IF vann efter sen kvittering mot Väsby IK HK

Seger för Falu IF med 5–4 efter förlängning

Filip Hedberg med två mål för Falu IF

Andra raka förlusten för Väsby IK HK

Det var lika efter 60 minuter efter en sen kvittering av Falu IF:s Anton Karlsson och i förlängningen kunde Falu IF avgöra den jämna matchen borta mot Väsby IK HK i hockeyettan norra genom Filip Hedberg efter 3. 31. Slutresultatet blev 4–5 (1–1, 2–1, 1–2, 0–1).

Falu IF:s tränare Torbjörn Johansson:

– Starkt jobbat i 60 minuter. Jämn match där vi har lite oflyt, det studsar lite för mycket rätt för Väsby. Men vi krigar på och viker inte ned oss. Stark laginsats.

Filip Hedberg gjorde två mål för Falu IF

Första perioden var jämn. Väsby IK HK inledde bäst och tog ledningen genom Axel Blom efter 6.22, men Falu IF kvitterade genom Oscar Haglund efter 11.32. Väsby IK HK gjorde 2–1 genom Marcus Kivelä Carlzon efter 2.21 i andra perioden.

Falu IF kvitterade till 2–2 genom Filip Hedberg tidigt i perioden av perioden.

Väsby IK HK tog ledningen på nytt genom Filip Barklund efter 15.18. Falu IF kvitterade till 3–3 genom Liam Almlund Ek i tredje perioden.

Med 3.36 kvar i perioden i tredje perioden gjorde Väsby IK HK 4–3 genom August Skiöld.

Falu IF gjorde 4–4 genom Anton Karlsson med 1.49 kvar att spela av perioden. Stor matchhjälte för Falu IF blev Filip Hedberg som 3.31 in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

Falu IF:s Filip Hedberg stod för tre poäng, varav två mål.

Det här var Väsby IK HK:s andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Falu IF:s andra uddamålsseger.

Det här betyder att Falu IF ligger på 15:e plats i tabellen och Väsby IK HK är på 16:e plats. Ett fint lyft för Falu IF som låg på 19:e plats så sent som den 21 oktober.

På söndag 9 november 16.00 spelar Väsby IK HK borta mot Surahammar och Falu IF hemma mot Enköping.

Väsby IK HK–Falu IF 4–5 (1–1, 2–1, 1–2, 0–1)

Hockeyettan norra, Vilundaparkens Ishall A

Första perioden: 1–0 (6.22) Axel Blom (Jesper Valente, Kalle Forslund), 1–1 (11.32) Oscar Haglund (Anton Karlsson, Marcus Åberg).

Andra perioden: 2–1 (22.21) Marcus Kivelä Carlzon (Pontus Karlsson, Alexander Popovic), 2–2 (22.42) Filip Hedberg (Pontus Falk, Albin Wiklund Norman), 3–2 (35.18) Filip Barklund (Maximilian Popovic, Max Kardevall).

Tredje perioden: 3–3 (54.45) Liam Almlund Ek (Marcus Åberg, Ibrahim Qufaj), 4–3 (56.24) August Skiöld (Jesper Valente, Axel Blom), 4–4 (58.11) Anton Karlsson (Oscar Haglund, Filip Hedberg).

Förlängning: 4–5 (63.31) Filip Hedberg (Oliver Pentler).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Väsby IK HK: 1-1-3

Falu IF: 3-0-2

Nästa match:

Väsby IK HK: Surahammars IF, borta, 9 november

Falu IF: Enköpings SK HK, hemma, 9 november