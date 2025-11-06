Fabian Blomgren i form när IK Göta vann mot Vallentuna

IK Göta vann med 4–2 mot Vallentuna

IK Götas Fabian Blomgren tvåmålsskytt

Max Balk matchvinnare för IK Göta

Hemmalaget IK Göta tog hem de tre poängen efter seger mot Vallentuna i U18 allettan östra herr. 4–2 (1–0, 1–1, 2–1) slutade matchen på torsdagen.

Resultatet innebär att Vallentuna nu har fyra förluster i rad.

Fabian Blomgren tvåmålsskytt för IK Göta

Fabian Blomgren gav IK Göta ledningen efter nio minuter på pass av Oliwer Ekström. Vallentuna kvitterade till 1–1 genom Aron Ingves i andra perioden.

Efter 17.21 gjorde IK Göta 2–1 genom Leon Lundström-Stålbrand. IK Göta gjorde 3–1 genom Max Balk efter 6.23 i tredje perioden.

Vallentuna reducerade dock till 3–2 genom Alvar Nyström efter 11.29 av perioden.

IK Göta kunde dock avgöra till 4–2 med två sekunder kvar av matchen genom Fabian Blomgren.

I tabellen innebär det här att IK Göta nu ligger på åttonde plats. Vallentuna är på tionde plats.

Lagen möts på nytt i Vallentuna Ishall den 14 december.

IK Göta tar sig an Järna i nästa match borta söndag 9 november 17.30. Vallentuna möter samma dag 18.40 Lidingö Vikings HC U18 hemma.

IK Göta–Vallentuna 4–2 (1–0, 1–1, 2–1)

U18 allettan östra herr, HCL Tech Arena

Första perioden: 1–0 (9.50) Fabian Blomgren (Oliwer Ekström).

Andra perioden: 1–1 (27.01) Aron Ingves (Rune Af Sandberg, Charlie Bergqvist), 2–1 (37.21) Leon Lundström-Stålbrand (Oliwer Ekström).

Tredje perioden: 3–1 (46.23) Max Balk (Leon Lundström-Stålbrand, Melvin Lindgren), 3–2 (51.29) Alvar Nyström (Levi Sjöström, Alvin Alexandersson), 4–2 (59.58) Fabian Blomgren.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IK Göta: 3-0-2

Vallentuna: 1-0-4

Nästa match:

IK Göta: Järna SK, borta, 9 november

Vallentuna: Lidingö Vikings HC, hemma, 9 november