Fabian Blomgren i form när IK Göta vann mot Vallentuna
- IK Göta vann med 4–2 mot Vallentuna
- IK Götas Fabian Blomgren tvåmålsskytt
- Max Balk matchvinnare för IK Göta
Hemmalaget IK Göta tog hem de tre poängen efter seger mot Vallentuna i U18 allettan östra herr. 4–2 (1–0, 1–1, 2–1) slutade matchen på torsdagen.
Resultatet innebär att Vallentuna nu har fyra förluster i rad.
Fabian Blomgren tvåmålsskytt för IK Göta
Fabian Blomgren gav IK Göta ledningen efter nio minuter på pass av Oliwer Ekström. Vallentuna kvitterade till 1–1 genom Aron Ingves i andra perioden.
Efter 17.21 gjorde IK Göta 2–1 genom Leon Lundström-Stålbrand. IK Göta gjorde 3–1 genom Max Balk efter 6.23 i tredje perioden.
Vallentuna reducerade dock till 3–2 genom Alvar Nyström efter 11.29 av perioden.
IK Göta kunde dock avgöra till 4–2 med två sekunder kvar av matchen genom Fabian Blomgren.
I tabellen innebär det här att IK Göta nu ligger på åttonde plats. Vallentuna är på tionde plats.
Lagen möts på nytt i Vallentuna Ishall den 14 december.
IK Göta tar sig an Järna i nästa match borta söndag 9 november 17.30. Vallentuna möter samma dag 18.40 Lidingö Vikings HC U18 hemma.
IK Göta–Vallentuna 4–2 (1–0, 1–1, 2–1)
U18 allettan östra herr, HCL Tech Arena
Första perioden: 1–0 (9.50) Fabian Blomgren (Oliwer Ekström).
Andra perioden: 1–1 (27.01) Aron Ingves (Rune Af Sandberg, Charlie Bergqvist), 2–1 (37.21) Leon Lundström-Stålbrand (Oliwer Ekström).
Tredje perioden: 3–1 (46.23) Max Balk (Leon Lundström-Stålbrand, Melvin Lindgren), 3–2 (51.29) Alvar Nyström (Levi Sjöström, Alvin Alexandersson), 4–2 (59.58) Fabian Blomgren.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
IK Göta: 3-0-2
Vallentuna: 1-0-4
Nästa match:
IK Göta: Järna SK, borta, 9 november
Vallentuna: Lidingö Vikings HC, hemma, 9 november
