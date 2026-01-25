Evan Bouchard tremålskytt i Edmontons seger mot Washington
- Edmonton vann med 6–5 efter förlängning
- Edmontons Evan Bouchard tremålsskytt
- Connor McDavid matchvinnare för Edmonton
Evan Bouchard stod för ett hattrick när Edmonton besegrade Washington på hemmaplan med 6–5 (1–1, 1–2, 3–2, 1–0) efter förlängning i NHL.
Segermålet för Edmonton stod Connor McDavid för 1.00 in i förlängningen.
Evan Bouchard gjorde tre mål för Edmonton
Edmonton tog ledningen efter 19 minuters spel genom Evan Bouchard assisterad av Mattias Ekholm och Zach Hyman. 1–1 kom efter 19.34 när Aljaksej Protas fick träff på passning från Rasmus Sandin och Tom Wilson.
I andra perioden var det Washington som dominerade. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 2–3.
Edmonton kvitterade till 3–3 genom Evan Bouchard i början av tredje perioden i tredje perioden.
Washington gjorde 3–4 genom Dylan Strome efter 6.40 i tredje perioden.
Edmonton kvitterade till 4–4 genom Connor McDavid efter 8.24 av perioden.
Efter 15.09 gjorde Washington 4–5 genom Connor McMichael.
Edmonton gjorde 5–5 genom Zach Hyman med 32 sekunder kvar av perioden.
Matchvinnare för hemmalaget Edmonton 1.00 in i förlängningen blev Connor McDavid med det avgörande målet i förlängningen.
Connor McDavid gjorde två mål för Edmonton och tre målgivande passningar och Evan Bouchard stod för tre mål och två assists.
När lagen möttes senast vann Washington med 7–4.
Nästa motstånd för Edmonton är Anaheim Ducks. Lagen möts tisdag 27 januari 02.30 i Rogers Place. Washington tar sig an Seattle borta onsdag 28 januari 04.00.
Edmonton–Washington 6–5 (1–1, 1–2, 3–2, 1–0)
NHL, Rogers Place
Första perioden: 1–0 (19.12) Evan Bouchard (Mattias Ekholm, Zach Hyman), 1–1 (19.34) Aljaksej Protas (Rasmus Sandin, Tom Wilson).
Andra perioden: 2–1 (24.13) Evan Bouchard (Leon Draisaitl, Connor McDavid), 2–2 (26.50) Justin Sourdif (Hendrix Lapierre, Connor McMichael), 2–3 (34.29) Anthony Beauvillier (John Carlson, Ethen Frank).
Tredje perioden: 3–3 (44.30) Evan Bouchard (Connor McDavid, Leon Draisaitl), 3–4 (46.40) Dylan Strome (Jakob Chychrun, Tom Wilson), 4–4 (48.24) Connor McDavid (Evan Bouchard, Ryan Nugent-Hopkins), 4–5 (55.09) Connor McMichael (John Carlson, Justin Sourdif), 5–5 (59.28) Zach Hyman (Connor McDavid, Evan Bouchard).
Förlängning: 6–5 (61.00) Connor McDavid.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Edmonton: 3-0-2
Washington: 1-1-3
Nästa match:
Edmonton: Anaheim Ducks, hemma, 27 januari 02.30
Washington: Seattle Kraken, borta, 28 januari 04.00
