Eskilstuna Linden Hockeys fina svit håller i sig efter 2–1 mot Åker/Strängnäs HC

Eskilstuna Linden Hockey-seger med 2–1 mot Åker/Strängnäs HC

Eskilstuna Linden Hockeys sjunde seger på de senaste sju matcherna

Frank Rosedahl Salvéus avgjorde för Eskilstuna Linden Hockey

Eskilstuna Linden Hockey och Åker/Strängnäs HC möttes på söndagen i Smehallen. Eskilstuna Linden Hockey hade sex vinster i rad i U18 division 1 östra C herr inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 2–1 (0–1, 2–0, 0–0).

Eskilstuna Linden Hockey–Åker/Strängnäs HC – mål för mål

Åker/Strängnäs HC gjorde 0–1 efter 13 minuters spel. Efter 8.26 i andra perioden nätade Filip Ingman på pass av Joel Vartiainen och Melvin Pelkonen Lillemets och kvitterade för Eskilstuna Linden Hockey.

Frank Rosedahl Salvéus gjorde dessutom 2–1 efter 12.33 framspelad av Oscar Larsson. Rosedahl Salvéus fullbordade därmed lagets vändning. I tredje perioden höll Eskilstuna Linden Hockey i sin 2–1-ledning och vann.

Det här var Eskilstuna Linden Hockeys andra uddamålsseger den här säsongen.

För Åker/Strängnäs HC gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Eskilstuna Linden Hockey leder serien.

Lagens första möte för säsongen vann Eskilstuna Linden Hockey med 4–2.

Nästa motstånd för Eskilstuna Linden Hockey är Segeltorps IF U18. Lagen möts söndag 23 november 18.00 i Smehallen. Åker/Strängnäs HC tar sig an Tullinge U18 hemma torsdag 20 november 19.15.

Eskilstuna Linden Hockey–Åker/Strängnäs HC 2–1 (0–1, 2–0, 0–0)

U18 division 1 östra C herr, Smehallen

Första perioden: 0–1 (13.57) Eskil Swartling (Gösta Wallin).

Andra perioden: 1–1 (28.26) Filip Ingman (Joel Vartiainen, Melvin Pelkonen Lillemets), 2–1 (32.33) Frank Rosedahl Salvéus (Oscar Larsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Eskilstuna Linden Hockey: 5-0-0

Åker/Strängnäs HC: 1-0-4

Nästa match:

Eskilstuna Linden Hockey: Segeltorps IF Ishockeyförening, hemma, 23 november

Åker/Strängnäs HC: Tullinge TP HC, hemma, 20 november