Eskilstuna Linden Hockey starkast – avgjorde i förlängningen mot Norrtälje IK U18

Seger för Eskilstuna Linden Hockey med 7–6 efter förlängning

Eskilstuna Linden Hockeys Maximilian Lainio tremålsskytt

Wilhelm Högback Norén avgjorde för Eskilstuna Linden Hockey

Matchen mellan Norrtälje IK U18 och Eskilstuna Linden Hockey i U18 Playoff till allettan östra fortsättning herr slutade oavgjort efter full tid. Först i förlängningen kunde Eskilstuna Linden Hockey avgöra till 7–6 (1–1, 4–4, 1–1, 1–0). Wilhelm Högback Norén blev matchhjälte för Eskilstuna Linden Hockey med sitt mål i förlängningen.

Eskilstuna Linden Hockey tog därmed andra raka segern, efter 7–2 mot just Norrtälje IK U18 i första matchen.

Maximilian Lainio tremålsskytt för Eskilstuna Linden Hockey

Lucas Sjöberg gav Eskilstuna Linden Hockey ledningen efter 9.43 efter förarbete från Felix Gustafsson och Atas Randakevicius.

Efter 16.37 kvitterade Norrtälje IK U18 när Hannes Blomstedt slog till på passning från Max Öbrink och Oliwer Ivarsson.

Matchen fortsatte att vara jämn i andra perioden. Perioden slutade 4–4 och resultatet var 5–5 efter två perioders spel.

Laget tog ledningen redan efter efter 48 sekunder i tredje perioden återigen genom Anton Persson assisterad av August Alebark.

5.51 in i tredje perioden fick Maximilian Lainio utdelning på nytt framspelad av Frank Rosedahl Salvéus och kvitterade.

Stor matchhjälte för Eskilstuna Linden Hockey 2.29 in i förlängningen blev Wilhelm Högback Norén med det avgörande förlängningsmålet.

Eskilstuna Linden Hockeys Maximilian Lainio stod för fyra poäng, varav tre mål.

När lagen möttes på tisdagen vann E-tunaLinden med 7–2.

Eskilstuna Linden Hockey möter Norrtälje IK U18 samma tid hemma.

Norrtälje IK U18–Eskilstuna Linden Hockey 6–7 (1–1, 4–4, 1–1, 0–1)

U18 Playoff till allettan östra fortsättning herr, Roslagens Sparbank Arena

Första perioden: 0–1 (9.43) Lucas Sjöberg (Felix Gustafsson, Atas Randakevicius), 1–1 (16.37) Hannes Blomstedt (Max Öbrink, Oliwer Ivarsson).

Andra perioden: 1–2 (21.09) Filip Ingman (Maximilian Lainio, Melvin Pelkonen Lillemets), 2–2 (21.59) Max Öbrink (Melvin Wallgren), 3–2 (23.59) Anton Persson (Kimi Blomstedt), 4–2 (26.54) William Pettersson (August Alebark), 4–3 (33.03) Felix Gustafsson (Lucas Sjöberg, Hampus Fornstedt), 4–4 (34.57) Maximilian Lainio (Måns Dicksved), 4–5 (37.56) Maximilian Lainio (Melvin Pelkonen Lillemets, Oscar Larsson), 5–5 (39.56) Isak Söderman (Joshua Griffin).

Tredje perioden: 6–5 (40.48) Anton Persson (August Alebark), 6–6 (45.51) Maximilian Lainio (Frank Rosedahl Salvéus).

Förlängning: 6–7 (62.29) Wilhelm Högback Norén (Filip Ingman).

