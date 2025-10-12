Prenumerera

Eskilstuna Linden Hockey höll nollan och tog stark seger mot Segeltorps IF U18

  • Eskilstuna Linden Hockey vann med 4–0 mot Segeltorps IF U18

  • Måns Dicksved matchvinnare för Eskilstuna Linden Hockey

  • Tredje raka segern för Eskilstuna Linden Hockey

Fyra mål framåt och hållen nolla. Eskilstuna Linden Hockey tog en stabil seger på bortaplan mot Segeltorps IF U18 i U18 division 1 östra C herr. Matchen slutade 0–4 (0–1, 0–1, 0–2).

Hammarby IF U18 nästa för Eskilstuna Linden Hockey

Måns Dicksved gjorde 1–0 till Eskilstuna Linden Hockey efter tio minuter. Efter 15.07 i andra perioden slog Filip Ingman till framspelad av Melvin Pelkonen Lillemets och gjorde 0–2. Eskilstuna Linden Hockey fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 4–0. Målen i sista perioden gjordes av Wilhelm Högback Norén och Melvin Pelkonen Lillemets.

Eskilstuna Linden Hockeys Filip Ingman stod för tre poäng, varav ett mål.

Lagen möts på nytt i Smehallen den 23 november.

I nästa match, söndag 19 oktober möter Segeltorps IF U18 Tullinge U18 borta i Ica Riksten Arena 14.00 medan Eskilstuna Linden Hockey spelar hemma mot Hammarby IF U18 18.30.

Segeltorps IF U18–Eskilstuna Linden Hockey 0–4 (0–1, 0–1, 0–2)

U18 division 1 östra C herr, Segeltorpshallen

Första perioden: 0–1 (10.18) Måns Dicksved.

Andra perioden: 0–2 (35.07) Filip Ingman (Melvin Pelkonen Lillemets).

Tredje perioden: 0–3 (42.23) Wilhelm Högback Norén (Gabriel Carlsson, Filip Ingman), 0–4 (54.20) Melvin Pelkonen Lillemets (Filip Ingman, Joel Vartiainen).

Nästa match:

Segeltorps IF U18: Tullinge TP HC, borta, 19 oktober

Eskilstuna Linden Hockey: Hammarby IF, hemma, 19 oktober

