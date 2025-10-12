Eskilstuna Linden Hockey höll nollan och tog stark seger mot Segeltorps IF U18

Eskilstuna Linden Hockey vann med 4–0 mot Segeltorps IF U18

Måns Dicksved matchvinnare för Eskilstuna Linden Hockey

Tredje raka segern för Eskilstuna Linden Hockey

Fyra mål framåt och hållen nolla. Eskilstuna Linden Hockey tog en stabil seger på bortaplan mot Segeltorps IF U18 i U18 division 1 östra C herr. Matchen slutade 0–4 (0–1, 0–1, 0–2).

Hammarby IF U18 nästa för Eskilstuna Linden Hockey

Måns Dicksved gjorde 1–0 till Eskilstuna Linden Hockey efter tio minuter. Efter 15.07 i andra perioden slog Filip Ingman till framspelad av Melvin Pelkonen Lillemets och gjorde 0–2. Eskilstuna Linden Hockey fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 4–0. Målen i sista perioden gjordes av Wilhelm Högback Norén och Melvin Pelkonen Lillemets.

Eskilstuna Linden Hockeys Filip Ingman stod för tre poäng, varav ett mål.

Lagen möts på nytt i Smehallen den 23 november.

I nästa match, söndag 19 oktober möter Segeltorps IF U18 Tullinge U18 borta i Ica Riksten Arena 14.00 medan Eskilstuna Linden Hockey spelar hemma mot Hammarby IF U18 18.30.

Segeltorps IF U18–Eskilstuna Linden Hockey 0–4 (0–1, 0–1, 0–2)

U18 division 1 östra C herr, Segeltorpshallen

Första perioden: 0–1 (10.18) Måns Dicksved.

Andra perioden: 0–2 (35.07) Filip Ingman (Melvin Pelkonen Lillemets).

Tredje perioden: 0–3 (42.23) Wilhelm Högback Norén (Gabriel Carlsson, Filip Ingman), 0–4 (54.20) Melvin Pelkonen Lillemets (Filip Ingman, Joel Vartiainen).

Nästa match:

Segeltorps IF U18: Tullinge TP HC, borta, 19 oktober

Eskilstuna Linden Hockey: Hammarby IF, hemma, 19 oktober