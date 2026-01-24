Eric Strid fixade segern för Rydaholm i matchen mot Värnamo

Rydaholm vann med 8–4 mot Värnamo

Eric Strid fyramålsskytt för Rydaholm

Melwin Jonasson matchvinnare för Rydaholm

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Rydaholms Eric Strid i matchen mellan Rydaholm och Värnamo i U20 Div 1 C syd vår herr. Eric Strid stod för hela fyra mål i matchen som Rydaholm vann på hemmaplan med 8–4 (0–2, 4–2, 4–0).

Rydaholms Eric Strid fyramålsskytt

Leo Fransson gjorde 1–0 till Värnamo efter 12.12 på passning från Isac Gustavsson. Laget gjorde 0–2 i slutsekunderna av första perioden när Axel Lageskog hittade rätt efter pass från Leo Fransson. Målet var Axel Lageskogs femte i U20 Div 1 C syd vår herr.

I andra perioden var det i stället Rydaholm som hade övertaget. Laget vann perioden med 4–2 och ställningen efter två perioder var 4–4.

Rydaholm spelade bra i tredje perioden och gick från 4–4 till 8–4 genom två mål av Eric Strid, ett mål av Melvin Karlsson och ett mål av Melwin Jonasson och avgjorde matchen.

Det här var fjärde mötet mellan Rydaholm och Värnamo den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Värnamo GIK vunnit.

Nästa motstånd för Rydaholm är Gislaved. Lagen möts tisdag 27 januari 19.15 i Gislerinken. Värnamo tar sig an Kalmar hemma lördag 31 januari 12.40.

Rydaholm–Värnamo 8–4 (0–2, 4–2, 4–0)

U20 Div 1 C syd vår herr, Talavidshallen

Första perioden: 0–1 (12.12) Leo Fransson (Isac Gustavsson), 0–2 (19.53) Axel Lageskog (Leo Fransson).

Andra perioden: 0–3 (26.18) Elias Lundstedt (Axel Ahlqvist, Isak Sjöqvist), 1–3 (27.48) Eric Strid (Melvin Karlsson, Melker Elf), 1–4 (30.11) Emil Hansson (Isac Gustavsson, Ludvig Ruuth), 2–4 (31.00) William Johansson-Sjölund (Eric Strid, Melwin Jonasson), 3–4 (35.23) Max Axelsson (Melwin Jonasson, Eric Strid), 4–4 (37.20) Eric Strid.

Tredje perioden: 5–4 (40.50) Melwin Jonasson, 6–4 (42.03) Eric Strid, 7–4 (45.08) Melvin Karlsson (Elias Smyth), 8–4 (58.46) Eric Strid (Melvin Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rydaholm: 2-0-3

Värnamo: 0-0-5

Nästa match:

Rydaholm: Gislaveds SK, borta, 27 januari 19.15

Värnamo: Kalmar HC, hemma, 31 januari 12.40