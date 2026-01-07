Enköping vinnare mot Wings Arlanda – avgjorde i förlängningen

Enköping-seger med 4–3 efter förlängning

Tim Almgren matchvinnare för Enköping

Fjärde raka förlusten för Wings Arlanda

Matchen i hockeyettan norra mellan hemmalaget Enköping och gästande Wings Arlanda var oavgjord vid full tid, 3–3. Först i förlängningen kom avgörandet, där Enköping spikade segerresultatet, 4–3 (2–2, 1–0, 0–1, 1–0). Tim Almgren stod för det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Enköping.

I och med detta har Wings Arlanda fyra förluster i rad.

Vallentuna nästa för Enköping

Enköping tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt en minuter.

Wings Arlanda reducerade och kvitterade till 2–2 genom Malte Lärnvåg och Viktor Greveback.

Efter 18.30 i andra perioden slog Petter Eriksson till på pass av Felix Lövgren och Romeo Ekfeldt och gav Enköping ledningen.

Wings Arlanda kvitterade till 3–3 redan efter efter 3.40 i tredje perioden genom Casper Löfström framspelad av Linus Dahlgren och Malte Lärnvåg.

Stor matchhjälte för Enköping blev Tim Almgren som 2.11 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Enköping har tre segrar och två förluster och 16–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Wings Arlanda har en vinst och fyra förluster och 14–21 i målskillnad.

För Enköping gör resultatet att man nu ligger på 15:e plats i tabellen medan Wings Arlanda är på 18:e plats.

I nästa omgång har Enköping Vallentuna hemma i Bahcohallen, fredag 9 januari 19.00. Wings Arlanda spelar hemma mot Lindlöven lördag 10 januari 16.00.

Enköping–Wings Arlanda 4–3 (2–2, 1–0, 0–1, 1–0)

Hockeyettan norra, Bahcohallen

Första perioden: 1–0 (4.43) Adam Lidström (Joshua Karlsson, Alex Korpela), 2–0 (5.21) Gustav Eriksson (Tim Almgren, Felix Lövgren), 2–1 (16.30) Malte Lärnvåg (Ville Hornborg, Linus Dahlgren), 2–2 (19.48) Viktor Greveback (Viktor Pahlén, Valther Vannar).

Andra perioden: 3–2 (38.30) Petter Eriksson (Felix Lövgren, Romeo Ekfeldt).

Tredje perioden: 3–3 (43.40) Casper Löfström (Linus Dahlgren, Malte Lärnvåg).

Förlängning: 4–3 (62.11) Tim Almgren (Gustav Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 3-0-2

Wings Arlanda: 1-1-3

Nästa match:

Enköping: Vallentuna Hockey, hemma, 9 januari 19.00

Wings Arlanda: Lindlövens IF, hemma, 10 januari 16.00