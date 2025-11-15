Enköping vann – efter Felix Gustafssons målkalas

Seger för Enköping med 7–6 mot Vallentuna

Enköpings Felix Gustafsson fyramålsskytt

Emil De Pourbaix matchvinnare för Enköping

Felix Gustafsson stod för hela fyra mål för Enköping när laget slog Vallentuna på bortaplan i U20 region öst herr. Till slut blev det 7–6 (2–1, 4–2, 1–3) till Enköping.

Enköping var starkast i första perioden som laget vann med 2–1.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–4 och ställningen efter två perioder var 3–6.

Vallentuna reducerade dock till både 4–6 och 5–6 genom Gustavs Licis-Licitis och Titus Cummings i tredje perioden.

Efter 13.37 i tredje perioden gjorde Enköping 5–7 genom Emil De Pourbaix och kom allt närmare segern.

Gustavs Licis-Licitis reducerade förvisso men närmare än 6–7 kom inte Vallentuna.

Vallentuna har fem förluster och 11–39 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Enköping har två vinster och tre förluster och 17–23 i målskillnad. Det här var Vallentunas andra uddamålsförlust den här säsongen.

Med två omgångar kvar är Vallentuna sist i serien medan Enköping är på nionde plats.

När lagen senast möttes vann Vallentuna Hockey med 4–3 efter straffläggning.

Måndag 17 november möter Vallentuna Tyresö Hanviken J20 borta 19.40 och Enköping möter Sollentuna borta 19.30.

Vallentuna–Enköping 6–7 (1–2, 2–4, 3–1)

U20 region öst herr, Vallentuna Ishall

Första perioden: 1–0 (2.35) Gustavs Licis-Licitis, 1–1 (6.51) Felix Gustafsson (Ludvig Söderberg, Hugo Hedenfalk), 1–2 (17.23) Hugo Hedenfalk (Dylan Hjelmberg, Felix Gustafsson).

Andra perioden: 1–3 (29.06) Felix Gustafsson (Hugo Hedenfalk), 1–4 (31.39) Hugo Hedenfalk (Felix Gustafsson, Ludvig Söderberg), 2–4 (32.23) Mikael Holmberg (Gustavs Licis-Licitis, Alvin Alexandersson), 2–5 (33.12) Felix Gustafsson (Hugo Hedenfalk, Dylan Hjelmberg), 2–6 (35.26) Felix Gustafsson (Hugo Hedenfalk, Filip Klintbom), 3–6 (36.44) Axel Eriksson (Alvin Ferm, Gustavs Licis-Licitis).

Tredje perioden: 4–6 (46.09) Gustavs Licis-Licitis (Maxim Klouda), 5–6 (46.39) Titus Cummings (Anton Nygren), 5–7 (53.37) Emil De Pourbaix (Isak Heikman, Linus Wall), 6–7 (55.25) Gustavs Licis-Licitis.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 0-0-5

Enköping: 2-0-3

Nästa match:

Vallentuna: Tyresö Hanviken Hockey, borta, 17 november

Enköping: Sollentuna HC, borta, 17 november