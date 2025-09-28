Enköping slog Tumba i måljämn match i Ishuset

Seger för Enköping med 5–4 mot Tumba

Ett sent mål avgjorde en målmässigt jämn match för Enköping borta mot Tumba i U18 allettan östra herr på söndagen. Oscar Walter stod för Enköpings avgörande mål 18.13 in i tredje perioden. Matchen slutade 5–4 (1–3, 1–1, 3–0).

Enköping tog ledningen i första perioden genom Erik Nederberg.

Tumba vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i matchen. Tumba ökade ledningen till 4–1 genom Max Sandberg Gråhns efter 2.35 i andra perioden.

Enköping reducerade dock till 4–2 genom Erik Nederberg med 4.32 kvar att spela av perioden. Men Enköping vände matchen på nytt i tredje perioden och gick från 4–2 till 4–5. Enköpings mål gjordes av Anton Tolar, Tor Nordgren och Oscar Walter. Walters 4–5-mål kom med knappt två minuter kvar av matchen.

Den 9 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Bahcohallen.

I nästa match möter Tumba Järna borta på onsdag 1 oktober 19.30. Enköping möter Lidingö Vikings HC U18 torsdag 2 oktober 19.40 hemma.

Tumba–Enköping 4–5 (3–1, 1–1, 0–3)

U18 allettan östra herr, Ishuset

Första perioden: 0–1 (8.15) Erik Nederberg (Colin Ehrencrona), 1–1 (9.02) Theo Ivarsson (Viktor Ollila), 2–1 (10.55) Stephan Shestopalov (Benjamin Sundlöf, Leon Sennström), 3–1 (16.52) Liam Westergren (Max Sandberg Gråhns, Viktor Ollila).

Andra perioden: 4–1 (22.35) Max Sandberg Gråhns (Oliver Johansson), 4–2 (35.28) Erik Nederberg (Gabriel Shafadi, Wilgot Dahl).

Tredje perioden: 4–3 (42.11) Anton Tolar (Fabian Kåkemyhr, Gabriel Söderberg), 4–4 (48.21) Tor Nordgren, 4–5 (58.13) Oscar Walter (Oscar Lag, Colin Ehrencrona).

