Eneman och Önander bakom segern för Vita Hästen J20 mot Guts/Valdemarsvik

Seger för Vita Hästen J20 med 18–0 mot Guts/Valdemarsvik

Jakob Holgersson avgjorde för Vita Hästen J20

Tredje raka segern för Vita Hästen J20

Liam Eneman och Emil Önander gjorde fyra mål var i mötet mellan Vita Hästen J20 och Guts/Valdemarsvik i U20 division 1 C syd herr vilket gjorde att Vita Hästen J20 vann matchen på hemmaplan med 18–0 (3–0, 5–0, 10–0).

Riktigt bra var Liam Eneman, som stod för hela fyra mål för Vita Hästen J20.

Vita Hästen J20–Guts/Valdemarsvik – mål för mål

I första perioden var det Vita Hästen J20 som spelade bäst. Laget vann perioden klart med 3–0.

Även i andra perioden var Vita Hästen J20 starkast och gick från 3–0 till 8–0 tack vare tio raka mål (! ), två mål av Liam Eneman, två mål av Brian Nilsson och ett mål av Tristan Johansen. Vita Hästen J20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 18–0. Målen i sista perioden gjordes av Emil Önander, som gjorde tre mål, Liam Eneman, som gjorde två mål, Filip Törnström, som gjorde två mål, Viktor Olofsson, Emil Aldén och Brian Nilsson.

Guts/Valdemarsvik har startat svagt och är helt utan poäng efter tre spelade matcher. Vita Hästen J20 har nio poäng.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 1 november i Arena Grosvad.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 4 oktober. Då möter Vita Hästen J20 Mjölby i ProTrain Arena 15.45. Guts/Valdemarsvik tar sig an Tranås hemma 16.00.

Vita Hästen J20–Guts/Valdemarsvik 18–0 (3–0, 5–0, 10–0)

U20 division 1 C syd herr, Himmelstalundshallen

Första perioden: 1–0 (5.07) Jakob Holgersson (Emil Önander, Filip Törnström), 2–0 (16.20) Emil Önander (Liam Eneman, Victor Lander), 3–0 (19.57) Milo Lennartsson (Emil Aldén, Alfred Gustafsson).

Andra perioden: 4–0 (24.29) Liam Eneman (Emil Aldén, Milo Lennartsson), 5–0 (25.46) Brian Nilsson (Tristan Johansen), 6–0 (36.01) Tristan Johansen (Wille Moberg), 7–0 (38.33) Liam Eneman (Emil Önander, Victor Lander), 8–0 (38.52) Brian Nilsson (Viktor Olofsson, Tristan Johansen).

Tredje perioden: 9–0 (41.01) Emil Önander (Alfred Gustafsson, Liam Eneman), 10–0 (44.32) Liam Eneman (Emil Aldén, Milo Lennartsson), 11–0 (46.54) Liam Eneman, 12–0 (52.19) Brian Nilsson (Viktor Olofsson, Victor Lander), 13–0 (53.30) Emil Önander, 14–0 (53.47) Filip Törnström (Frans Vejkabo, Elliot Fäldt), 15–0 (55.19) Viktor Olofsson (Brian Nilsson), 16–0 (55.50) Emil Önander (Jakob Holgersson, Elliot Fäldt), 17–0 (58.11) Emil Aldén (Milo Lennartsson, Viktor Olofsson), 18–0 (59.42) Filip Törnström (Tristan Johansen).

Nästa match:

Vita Hästen J20: Mjölby HC, borta, 4 oktober

Guts/Valdemarsvik: Tranås AIF, hemma, 4 oktober