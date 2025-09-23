Elvis Eriksson i målform när Vännäs vann mot Clemensnäs

Vännäs vann med 6–2 mot Clemensnäs

Elvis Eriksson tvåmålsskytt för Vännäs

Andra raka segern för Vännäs

Hemmalaget Vännäs tog hem de tre poängen efter seger mot Clemensnäs i U18 regional norr herr. 6–2 (1–0, 3–1, 2–1) slutade matchen på tisdagen.

Det var andra raka segern för Vännäs, efter 6–3 mot Sundsvall i premiären.

Elvis Eriksson med två mål för Vännäs

Vännäs tog ledningen efter 4.06, genom Gordon Åhlin framspelad av Elvis Eriksson. Vännäs gjorde 2–0 genom Raitis Riekstins efter 5.43 i andra perioden.

Clemensnäs reducerade dock till 2–1 genom Theo Holmström efter 8.37 av perioden.

Vännäs gjorde dock två snabba mål och gick från 2–1 till 4–1, målen av Elvis Eriksson och Viktor Brännström. Efter 6.47 i tredje perioden ökade Vännäs på till 5–1, återigen genom Elvis Eriksson.

Clemensnäs gjorde 5–2 genom Casper Wahlberg efter 8.40 av perioden.

Vännäs kunde dock avgöra till 6–2 efter 9.39 i tredje perioden genom Morris Asserup.

Elvis Eriksson gjorde två mål för Vännäs och spelade dessutom fram till två mål och Raitis Riekstins stod för ett mål och två assists.

I nästa omgång har Vännäs Östersund borta i Östersund Arena, söndag 28 september 16.00. Clemensnäs spelar borta mot Skellefteå lördag 27 september 15.30.

Vännäs–Clemensnäs 6–2 (1–0, 3–1, 2–1)

U18 regional norr herr, Vännäs Ishall

Första perioden: 1–0 (4.06) Gordon Åhlin (Elvis Eriksson).

Andra perioden: 2–0 (25.43) Raitis Riekstins (Emil Renström, Elvis Eriksson), 2–1 (28.37) Theo Holmström (Noel Lindgren, Filip Grundström), 3–1 (30.29) Elvis Eriksson (Raitis Riekstins, Melvin Wåhlund), 4–1 (33.19) Viktor Brännström (Emil Renström, Raitis Riekstins).

Tredje perioden: 5–1 (46.47) Elvis Eriksson, 5–2 (48.40) Casper Wahlberg (Oskar Öhrvall), 6–2 (49.39) Morris Asserup (Leon Bergqvist).

Nästa match:

Vännäs: Östersunds IK, borta, 28 september

Clemensnäs: Skellefteå AIK, borta, 27 september