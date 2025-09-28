Elvis Eriksson het när Vännäs besegrade Östersund

Vännäs-seger med 5–1 mot Östersund

Elvis Eriksson gjorde två mål för Vännäs

Tredje raka segern för Vännäs

Bortalaget Vännäs tog hem de tre poängen efter seger mot Östersund i U18 regional norr herr. 1–5 (1–1, 0–1, 0–3) slutade matchen på söndagen.

Elvis Eriksson med två mål för Vännäs

Första perioden var jämn. Östersund inledde bäst och tog ledningen genom James Strandberg efter 10.36, men Vännäs kvitterade genom Elvis Eriksson bara en minut senare. Vännäs gjorde också 1–2 efter 10.37 i andra perioden när Elvis Eriksson fick träff ännu en gång framspelad av Edvin Färnström och Raitis Riekstins. Målet var Elvis Erikssons femte i U18 regional norr herr.

Även i tredje perioden var det Vännäs som dominerade och gick från 1–2 till 1–5 genom mål av Douglas Strandell, Isak Brask och Noel Pepulis.

Östersund tog hem lagens senaste möte med 4–1 i Östersund Arena.

Östersund tar sig an Sunderby i nästa match borta lördag 4 oktober 17.00. Vännäs möter Skellefteå AIK U18 hemma tisdag 30 september 19.30.

Östersund–Vännäs 1–5 (1–1, 0–1, 0–3)

U18 regional norr herr, Östersund Arena

Första perioden: 1–0 (10.36) James Strandberg (Lukas Alander, Neo Kristoffersson), 1–1 (11.58) Elvis Eriksson (Raitis Riekstins, Melvin Wåhlund).

Andra perioden: 1–2 (30.37) Elvis Eriksson (Edvin Färnström, Raitis Riekstins).

Tredje perioden: 1–3 (43.49) Douglas Strandell (Anton Nilsson, Simon Rösnäs), 1–4 (57.52) Isak Brask, 1–5 (59.13) Noel Pepulis.

Nästa match:

Östersund: Sunderby SK, borta, 4 oktober

Vännäs: Skellefteå AIK, hemma, 30 september