Elliot Olofsson i målform när Nyköping vann mot IK Göta

Nyköping-seger med 4–1 mot IK Göta

Elliot Olofsson tvåmålsskytt för Nyköping

Tredje raka förlusten för IK Göta

Bortalaget Nyköping tog hem de tre poängen efter seger mot IK Göta i U20 region öst herr. 1–4 (0–2, 1–0, 0–2) slutade måndagens match.

Elliot Olofsson tvåmålsskytt för Nyköping

Nyköping gjorde 0–1 efter sex minuters spel.

Efter 17.01 gjorde laget 0–2 när Elliot Olofsson fick träff framspelad av Jonathan Özdemir och Elias Tauberman. Efter 19.41 i andra perioden nätade Caesar Strömgren framspelad av Viktor Bergnäs och Zach Carlsson och reducerade åt IK Göta. 1.50 in i tredje perioden slog Ossie Liljeblad till på pass av Helmer Dalin och Elliot Olofsson och ökade ledningen.

Efter 4.25 slog Elliot Olofsson till återigen på pass av Ossie Liljeblad och Elias Tauberman och ökade ledningen för Nyköping.

Nyköpings Elliot Olofsson stod för tre poäng, varav två mål.

Det här betyder att IK Göta är kvar på åttonde plats och Nyköping stannar på femte plats, i tabellen.

När lagen möttes senast vann Nyköpings HF Ungdom med 5–0.

Onsdag 19 november 20.00 spelar IK Göta hemma mot Sollentuna. Nyköping möter Almtuna hemma i Stora Hallen lördag 22 november 16.00.

IK Göta–Nyköping 1–4 (0–2, 1–0, 0–2)

U20 region öst herr, HCL Tech Arena

Första perioden: 0–1 (6.42) Milton Grundmanis (Victor Dahlberg, Simon Valette), 0–2 (17.01) Elliot Olofsson (Jonathan Özdemir, Elias Tauberman).

Andra perioden: 1–2 (39.41) Caesar Strömgren (Viktor Bergnäs, Zach Carlsson).

Tredje perioden: 1–3 (41.50) Ossie Liljeblad (Helmer Dalin, Elliot Olofsson), 1–4 (44.25) Elliot Olofsson (Ossie Liljeblad, Elias Tauberman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IK Göta: 2-1-2

Nyköping: 2-2-1

Nästa match:

IK Göta: Sollentuna HC, hemma, 19 november

Nyköping: Almtuna IS, hemma, 22 november