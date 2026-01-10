Eliott Zetterberg tremålskytt i Wings HC Arlandas seger mot Hammarby J20

Seger för Wings HC Arlanda med 4–2 mot Hammarby J20

Eliott Zetterberg stod för ett hattrick när Wings HC Arlanda besegrade Hammarby J20 på bortaplan med 4–2 (0–0, 1–2, 3–0) i U20 allettan östra.

Därmed har Wings HC Arlanda vunnit fyra matcher i rad på bortaplan.

Den första perioden slutade mållös.

Hammarby J20 gjorde 1–0 genom Ludvig Gustavsson efter 2.34 i andra perioden.

Wings HC Arlanda kvitterade till 1–1 genom Eliott Zetterberg efter 10.51 av perioden.

Efter 14.58 gjorde Hammarby J20 2–1 genom Linus Kjellgren.

Wings HC Arlanda vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–1 till 2–4 i tredje perioden inom bara 3.14. 2–3-målet kom med bara 2.16 kvar att spela genom Eliott Zetterberg. Och med 22 sekunder kvar att spela kom också 2–4 genom Albin Bergsten.

Wings HC Arlandas Eliott Zetterberg stod för fyra poäng, varav tre mål och Odin Johnsson Berger hade tre assists.

Det här betyder att Hammarby J20 nu ligger på femte plats i tabellen och Wings HC Arlanda är på tredje plats.

Den 14 februari möts lagen återigen, då i Pinbackshallen.

Hammarby J20 tar sig an Haninge Anchors i nästa match borta måndag 12 januari 19.40. Wings HC Arlanda möter samma dag 19.30 Segeltorp hemma.

Hammarby J20–Wings HC Arlanda 2–4 (0–0, 2–1, 0–3)

U20 allettan östra, Kärrtorps IP

Andra perioden: 1–0 (22.34) Ludvig Gustavsson (Aeneas Viguier), 1–1 (30.51) Eliott Zetterberg (Odin Johnsson Berger, Ville Pitkänen), 2–1 (34.58) Linus Kjellgren (Teodor Birkeland).

Tredje perioden: 2–2 (56.24) Eliott Zetterberg (Albin Bergsten, Odin Johnsson Berger), 2–3 (57.44) Eliott Zetterberg (Odin Johnsson Berger), 2–4 (59.38) Albin Bergsten (Kevin Ponechal, Eliott Zetterberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hammarby J20: 2-1-2

Wings HC Arlanda: 3-0-2

Nästa match:

Hammarby J20: Haninge Anchors HC, borta, 12 januari 19.40

Wings HC Arlanda: Segeltorps IF, hemma, 12 januari 19.30