Elias Holger i målform när IFK Tumba IK 2 vann mot Järfälla HC

Hemmalaget IFK Tumba IK 2 vann mot Järfälla HC i U18 division 1 östra A fortsättningsserie. 6–2 (3–0, 1–0, 2–2) slutade matchen på tisdagen.

IFK Tumba IK 2 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Efter 19.33 i andra perioden slog Julius Blomberg till framspelad av Elias Holger och Bobo Thorsson och gjorde 4–0.

5.48 in i tredje perioden slog Hugo Mattsson till och reducerade. Järfälla HC reducerade igen efter 17.04 i tredje perioden genom Oliver Gustafsson framspelad av Liam Wallin och Colin Nordén. Gabriel Constantinescu stod för målet när IFK Tumba IK 2 ökade också ledningen till 5–2 med 1.21 kvar att spela efter pass från Bobo Thorsson och Stephan Shestopalov. Laget avslutade matchen med sitt 6–2-mål med 32 sekunder kvar att spela genom Emil Stenberg assisterad av Jonathan Bergquist. 6–2-målet blev matchens sista.

Julius Blomberg gjorde ett mål för IFK Tumba IK 2 och två målgivande passningar och Elias Holger stod för två mål och ett assist.

För hemmalaget betyder resultatet tredje plats i tabellen. Järfälla HC är på fjärde plats.

Den 19 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Järfälla Ishall.

I nästa match möter IFK Tumba IK 2 IFK Österåker Hockey hemma på söndag 25 januari 18.30. Järfälla HC möter Hammarby IF U18 fredag 23 januari 19.00 hemma.

IFK Tumba IK 2–Järfälla HC 6–2 (3–0, 1–0, 2–2)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Ishuset

Första perioden: 1–0 (0.23) Elias Holger (Julius Blomberg, Carl Westergren), 2–0 (8.58) Elias Holger, 3–0 (19.10) Levi Brandstetter (Julius Blomberg, Benjamin Sundlöf).

Andra perioden: 4–0 (39.33) Julius Blomberg (Elias Holger, Bobo Thorsson).

Tredje perioden: 4–1 (45.48) Hugo Mattsson, 4–2 (57.04) Oliver Gustafsson (Liam Wallin, Colin Nordén), 5–2 (58.39) Gabriel Constantinescu (Bobo Thorsson, Stephan Shestopalov), 6–2 (59.28) Emil Stenberg (Jonathan Bergquist).

IFK Tumba IK 2: IFK Österåker Hockey, hemma, 25 januari 18.30

Järfälla HC: Hammarby IF, hemma, 23 januari 19.00