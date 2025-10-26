Eliam Nord i form när Kristianstad vann mot Limhamn

Kristianstad-seger med 3–2 mot Limhamn

Eliam Nord med två mål för Kristianstad

Tredje förlusten i följd för Limhamn

Hemmalaget Kristianstad tog hem de tre poängen efter seger mot Limhamn i U18 division 1 syd C herr. 3–2 (1–0, 2–1, 0–1) slutade söndagens match.

Kristianstads Eliam Nord tvåmålsskytt

Kristianstad tog ledningen efter sex minuter genom Eliam Nord på pass av Alexander Sturesson Suran. Efter 2.43 i andra perioden gjorde Kristianstad 2–0 genom Max Gustafsson.

Limhamn reducerade dock till 2–1 genom Elmer Möller efter 8.19 av perioden.

Kristianstad gjorde 3–1 genom Eliam Nord som gjorde sitt andra mål efter 9.15. 4.43 in i tredje perioden slog William Nordgaard till och reducerade. Men mer än så orkade Limhamn inte med.

Förlusten var Limhamns andra uddamålsförlust.

För Kristianstad gör resultatet att laget nu ligger på femte plats i tabellen medan Limhamn är på sjunde plats.

Den 30 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Limhamns Ishall.

Söndag 2 november 14.00 spelar Kristianstad borta mot Nybro Vikings. Limhamn möter Nybro Vikings borta i Liljas Arena onsdag 29 oktober 19.10.

Kristianstad–Limhamn 3–2 (1–0, 2–1, 0–1)

U18 division 1 syd C herr, Kristianstads Ishall

Första perioden: 1–0 (6.14) Eliam Nord (Alexander Sturesson Suran).

Andra perioden: 2–0 (22.43) Max Gustafsson (Albert Persson Kruse, Wiktor Bladh), 2–1 (28.19) Elmer Möller (Ryder Ranelid), 3–1 (29.15) Eliam Nord (Max Gustafsson).

Tredje perioden: 3–2 (44.43) William Nordgaard.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kristianstad: 2-0-3

Limhamn: 1-1-3

Nästa match:

Kristianstad: Nybro Vikings IF, borta, 2 november

Limhamn: Nybro Vikings IF, borta, 29 oktober