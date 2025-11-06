Efterlängtad seger för Washington – bröt förlustsviten mot St Louis

Washington vann med 6–1 mot St Louis

Alex Ovetjkin avgjorde för Washington

Alexey Toropchenko målskytt för St Louis

Det har varit en tung period med fyra förluster i rad för Washington i NHL. Men hemma mot St Louis bröts den sviten. Det blev 6–1 (1–0, 4–0, 1–1) i matchen i Capital One Arena.

Pittsburgh nästa för Washington

Washington tog ledningen efter nio minuters spel genom Tom Wilson på pass av John Carlson och Jakob Chychrun. Även i andra perioden var Washington starkast och gick från 1–0 till 5–0 genom två mål av Anthony Beauvillier, ett mål av Alex Ovetjkin och ett mål av John Carlson. Alexey Toropchenko reducerade för St Louis efter 36 sekunder in i tredje perioden assisterad av Pius Suter och Cam Fowler. Fler mål än så blev det inte för St Louis.

10 minuter in i tredje perioden slog Tom Wilson till på nytt och ökade ledningen.

Båda lagen har nu en seger och fyra förluster på de senaste fem matcherna, Washington med 11–16 och St Louis med 11–20 i målskillnad.

Lagen möts på nytt i Enterprise Center den 25 mars.

I nästa match, fredag 7 november möter Washington Pittsburgh borta i PPG Paints Arena 01.30 medan St Louis spelar borta mot Buffalo 01.00.

Washington–St Louis 6–1 (1–0, 4–0, 1–1)

NHL, Capital One Arena

Första perioden: 1–0 (9.51) Tom Wilson (John Carlson, Jakob Chychrun).

Andra perioden: 2–0 (22.39) Alex Ovetjkin, 3–0 (24.33) Anthony Beauvillier, 4–0 (29.30) John Carlson (Ryan Leonard, Martin Fehervary), 5–0 (36.20) Anthony Beauvillier.

Tredje perioden: 5–1 (40.36) Alexey Toropchenko (Pius Suter, Cam Fowler).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Washington: 1-1-3

St Louis: 1-1-3

Nästa match:

Washington: Pittsburgh Penguins, borta, 7 november

St Louis: Buffalo Sabres, borta, 7 november