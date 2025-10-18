Efterlängtad seger för Västervik – steg åt rätt håll mot Grästorps IK

Västervik segrade – 4–2 mot Grästorps IK

Elias Dervall-Svensson matchvinnare för Västervik

Andra raka förlusten för Grästorps IK

Västervik har haft en tung period med fyra förluster i rad i hockeyettan södra. Men hemma mot Grästorps IK bröts den tunga sviten. Det blev 4–2 (2–2, 0–0, 2–0) i matchen i LF Arena.

Grästorps IK:s tränare Emil Bihorac tyckte till om matchen:

– Ingen välspelad match utan mer en match som böljar fram och tillbaka och de byts chanser mellan oss och Västervik. När vi missar våra superlägen och de sätter sina halvlägen blir det svårt att vinna en sådan här match, otroligt frustrerande!

Västervik–Grästorps IK – mål för mål

Grästorps IK tog ledningen i början av första perioden genom Albin Sterner.

Västervik kvitterade till 1–1 genom Liam Svensson efter 8.47.

Efter 12.29 i matchen gjorde Grästorps IK 1–2 genom Lucas Löfström.

Västervik gjorde 2–2 genom Emil Torvfelt efter 13.56.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. I tredje perioden var det Västervik som dominerade och gick från 2–2 till 4–2 genom två snabba mål i slutet av perioden av Elias Dervall-Svensson och Hugo Frylén. Det sista målet kom med 42 sekunder kvar att spela.

Västervik har en seger och fyra förluster och 14–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Grästorps IK har två vinster och tre förluster och 14–14 i målskillnad.

Västervik ligger på 16:e plats i tabellen efter matchen medan Grästorps IK ligger på 13:e plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 11 januari i Åse & Viste Arena.

Fredag 24 oktober 19.00 möter Västervik Tingsryd hemma i LF Arena medan Grästorps IK spelar hemma mot Mariestad.

Västervik–Grästorps IK 4–2 (2–2, 0–0, 2–0)

Hockeyettan södra, LF Arena

Första perioden: 0–1 (0.29) Albin Sterner (Rasmus Berntsson), 1–1 (8.47) Liam Svensson (Jacob Tenemyr, Knut Köhler), 1–2 (12.29) Lucas Löfström (Albin Sterner, Rasmus Berntsson), 2–2 (13.56) Emil Torvfelt (Hugo Frylén).

Tredje perioden: 3–2 (55.47) Elias Dervall-Svensson (Petter Sjöcrona, Jack Sirkka), 4–2 (59.18) Hugo Frylén (Philip Fankl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 1-2-2

Grästorps IK: 2-1-2

Nästa match:

Västervik: Tingsryds AIF, hemma, 24 oktober

Grästorps IK: Mariestad BoIS HC, hemma, 24 oktober