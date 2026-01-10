Efterlängtad seger för Nyköping – steg åt rätt håll mot Brinken

Nyköping vann med 4–2 mot Brinken

Jonathan Özdemir avgjorde för Nyköping

Tredje förlusten i rad för Brinken

Det har varit en tung period med fyra förluster i rad för Nyköping i U20 region öst fortsättning herr. Men borta mot Brinken bröts den tuffa sviten. Det blev 2–4 (1–0, 0–2, 1–2) i matchen i Lejonhallen.

Brinken–Nyköping – mål för mål

Karl Redtzer gav Brinken ledningen efter 6.05 med assist av Jakob Edelman och Lucas Shaw.

Efter 11.32 i andra perioden slog Pontus Bergström till på pass av Jonathan Özdemir och Helmer Dalin och kvitterade för Nyköping. Simon Valette gjorde dessutom 1–2 efter 15.54.

Efter 9.50 i tredje perioden gjorde Nyköping 1–3 genom Jonathan Özdemir.

Brinken reducerade dock till 2–3 genom Hugo Glimskog efter 10.38 av perioden.

Nyköping kunde dock avgöra till 2–4 med 44 sekunder kvar av matchen genom Helmer Dalin.

Nyköpings Jonathan Özdemir stod för tre poäng, varav ett mål.

Brinkens nya tabellposition är nionde plats medan Nyköping är på sjätte plats.

Den 14 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Stora Hallen.

Nästa gång lagen spelar i serien är måndag 12 januari. Då möter Brinken Sollentuna 20.00. Nyköping tar sig an Tyresö Hanviken J20 borta 19.40.

Brinken–Nyköping 2–4 (1–0, 0–2, 1–2)

U20 region öst fortsättning herr, Lejonhallen

Första perioden: 1–0 (6.05) Karl Redtzer (Jakob Edelman, Lucas Shaw).

Andra perioden: 1–1 (31.32) Pontus Bergström (Jonathan Özdemir, Helmer Dalin), 1–2 (35.54) Simon Valette.

Tredje perioden: 1–3 (49.50) Jonathan Özdemir (Elliot Olofsson), 2–3 (50.38) Hugo Glimskog (Douglas Hedman), 2–4 (59.16) Helmer Dalin (Jonathan Özdemir).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brinken: 2-1-2

Nyköping: 1-2-2

Nästa match:

Brinken: Sollentuna HC, borta, 12 januari 20.00

Nyköping: Tyresö Hanviken Hockey, borta, 12 januari 19.40